آئی ایم ایف کی قسط 31دسمبر سے پہلے مل جائیگی:وزیرخزانہ

  • پاکستان
آئی ایم ایف کی قسط 31دسمبر سے پہلے مل جائیگی:وزیرخزانہ

30 ارب کے فرق پر آئی ایم ایف نے تکنیکی ٹیم پر بات نہیں کی:محمد اورنگزیب کوشش ہے چینی کی قیمت ڈی ریگولیٹ کریں،دنیا مہربخاری کیساتھ میں گفتگو

لاہور(دنیا نیوز )وفاقی وزیرِ خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب نے کہا ہے دسمبرتک آئی ایم ایف ایگزیکٹوبورڈ کا اجلاس ہوجائے گا، 31 دسمبرسے پہلے بورڈ منظور کرے گا جو ہمیں اگلی قسط ملنی ہے ٍ وہ ہمیں 31 دسمبر سے پہلے مل جائے ،دنیا نیوز کے پروگرام’’ دنیا مہربخاری کے ساتھ‘‘ میں گفتگو کرتے ہوئے محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ30 ارب کے فرق پر آئی ایم ایف نے تکنیکی ٹیم پر بات نہیں کی، آئی ایم ایف کے ایکسٹینڈڈ فنڈ فسیلٹی کے تحت دوسری جائزہ رپورٹ حال ہی میں اسلام آباد میں مکمل ہوئی ہے ، جس کے نتیجے میں سٹاف لیول معاہدہ طے پایا ہے ۔آئی ایم ایف پروگرام کو کارکردگی کی بنیاد پر آگے لے کر جا رہے ہیں،ہماری جو ابھی بات ہورہی ہے وزیر اعظم شہباز شریف،فیلڈمارشل عاصم منیر کی امریکی صدر ٹرمپ سے جو ملاقات ہوئی ہے ،یہ ایڈمنسٹریشن لیول کی تھی، پاک امریکا تعلقات میں مزید بہتری آئی ہے ،بزنس اور انویسٹمنٹ میں بھی ان بہتر تعلقات کو بڑھانے کی ضرورت ہے ،میں امریکا میں بزنس کمیونٹی کوملا ہوں، وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں، ہماری ایف ڈی آئی مغرب سے مشرق شفٹ ہورہی ہے ،ایک سوال کے جواب میں وزیرخزانہ نے کہا کہ چینی کی قیمتوں پر کوشش ہے کہ ڈی ریگولیشن کی طرف جائیں، گندم کی قیمت سے متعلق 2026میں ڈی ریگولیشن پالیسی کا اعلان ہوگا۔

ڈی ریگولیشن پالیسی کے بعد گندم کی صوبے سے باہر منتقلی پر پابندی نہیں لگ سکے گی۔ درآمدات میں گڈ اور بیڈ امپورٹ میں فرق کرنا ضروری ہے ، ٹریڈیشنل ایکسپورٹ سیکٹراور نیو اکانومی میں بھی فرق ہے ۔ایک سوال کے جواب میں اورنگزیب نے کہا ہے پاکستان نے معاشی محاذ پر اہم کامیابیاں حاصل کی ہیں، مہنگائی کی شرح اب سنگل ڈیجٹ میں آچکی ہے ۔ گزشتہ مالی سال میں ملک کی جی ڈی پی میں 3 فیصد اضافہ ہوا، رواں سال 4 فیصد سے زائد کی ترقی کا ہدف تھا۔ شرح سود مسلسل نیچے کی طرف آ رہی ہے ،آج بھی پرامید ہوں پالیسی ریٹ مزید کم ہوگا، ہم نے ٹیکس نیٹ کو بڑھانا ہے ، پچھلے سال ہم نے 26 فیصد ٹیکس ریونیو بڑھایا، بجٹ میں ہم نے تنخواہ دار طبقے کی مشکلات کو مدنظر رکھتے ہوئے انہیں ریلیف دینے کی کوشش کی، گزشتہ سال ہول سیل، ریٹیلرز سے ٹیکس کلیکشن سو فیصد بڑھی ہے ، شوگر، سیمنٹ، تمباکو انڈسٹری میں اضافی ٹیکس ریکور کیا گیا، لوئر، مڈل سیلریڈ کلاس کے لیے انکم ٹیکس میں کمی کی گئی۔کوشش ہوگی کہ مستقبل میں دیگر سیلریڈ کلاسز کو بھی ریلیف دیں۔پچھلے سال اسلام آباد ایئرپورٹ اور پی آئی اے کو پرائیوٹائز نہیں کر سکے ، نومبر کے آخر تک پی آئی اے کی نجکاری ہو جائے گی۔نومبر کے آخرمیں ہی این ایف سی اجلاس بھی بلایاجائے گا۔

