آئی ایم ایف کی قسط 31دسمبر سے پہلے مل جائیگی:وزیرخزانہ
30 ارب کے فرق پر آئی ایم ایف نے تکنیکی ٹیم پر بات نہیں کی:محمد اورنگزیب کوشش ہے چینی کی قیمت ڈی ریگولیٹ کریں،دنیا مہربخاری کیساتھ میں گفتگو
لاہور(دنیا نیوز )وفاقی وزیرِ خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب نے کہا ہے دسمبرتک آئی ایم ایف ایگزیکٹوبورڈ کا اجلاس ہوجائے گا، 31 دسمبرسے پہلے بورڈ منظور کرے گا جو ہمیں اگلی قسط ملنی ہے ٍ وہ ہمیں 31 دسمبر سے پہلے مل جائے ،دنیا نیوز کے پروگرام’’ دنیا مہربخاری کے ساتھ‘‘ میں گفتگو کرتے ہوئے محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ30 ارب کے فرق پر آئی ایم ایف نے تکنیکی ٹیم پر بات نہیں کی، آئی ایم ایف کے ایکسٹینڈڈ فنڈ فسیلٹی کے تحت دوسری جائزہ رپورٹ حال ہی میں اسلام آباد میں مکمل ہوئی ہے ، جس کے نتیجے میں سٹاف لیول معاہدہ طے پایا ہے ۔آئی ایم ایف پروگرام کو کارکردگی کی بنیاد پر آگے لے کر جا رہے ہیں،ہماری جو ابھی بات ہورہی ہے وزیر اعظم شہباز شریف،فیلڈمارشل عاصم منیر کی امریکی صدر ٹرمپ سے جو ملاقات ہوئی ہے ،یہ ایڈمنسٹریشن لیول کی تھی، پاک امریکا تعلقات میں مزید بہتری آئی ہے ،بزنس اور انویسٹمنٹ میں بھی ان بہتر تعلقات کو بڑھانے کی ضرورت ہے ،میں امریکا میں بزنس کمیونٹی کوملا ہوں، وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں، ہماری ایف ڈی آئی مغرب سے مشرق شفٹ ہورہی ہے ،ایک سوال کے جواب میں وزیرخزانہ نے کہا کہ چینی کی قیمتوں پر کوشش ہے کہ ڈی ریگولیشن کی طرف جائیں، گندم کی قیمت سے متعلق 2026میں ڈی ریگولیشن پالیسی کا اعلان ہوگا۔
ڈی ریگولیشن پالیسی کے بعد گندم کی صوبے سے باہر منتقلی پر پابندی نہیں لگ سکے گی۔ درآمدات میں گڈ اور بیڈ امپورٹ میں فرق کرنا ضروری ہے ، ٹریڈیشنل ایکسپورٹ سیکٹراور نیو اکانومی میں بھی فرق ہے ۔ایک سوال کے جواب میں اورنگزیب نے کہا ہے پاکستان نے معاشی محاذ پر اہم کامیابیاں حاصل کی ہیں، مہنگائی کی شرح اب سنگل ڈیجٹ میں آچکی ہے ۔ گزشتہ مالی سال میں ملک کی جی ڈی پی میں 3 فیصد اضافہ ہوا، رواں سال 4 فیصد سے زائد کی ترقی کا ہدف تھا۔ شرح سود مسلسل نیچے کی طرف آ رہی ہے ،آج بھی پرامید ہوں پالیسی ریٹ مزید کم ہوگا، ہم نے ٹیکس نیٹ کو بڑھانا ہے ، پچھلے سال ہم نے 26 فیصد ٹیکس ریونیو بڑھایا، بجٹ میں ہم نے تنخواہ دار طبقے کی مشکلات کو مدنظر رکھتے ہوئے انہیں ریلیف دینے کی کوشش کی، گزشتہ سال ہول سیل، ریٹیلرز سے ٹیکس کلیکشن سو فیصد بڑھی ہے ، شوگر، سیمنٹ، تمباکو انڈسٹری میں اضافی ٹیکس ریکور کیا گیا، لوئر، مڈل سیلریڈ کلاس کے لیے انکم ٹیکس میں کمی کی گئی۔کوشش ہوگی کہ مستقبل میں دیگر سیلریڈ کلاسز کو بھی ریلیف دیں۔پچھلے سال اسلام آباد ایئرپورٹ اور پی آئی اے کو پرائیوٹائز نہیں کر سکے ، نومبر کے آخر تک پی آئی اے کی نجکاری ہو جائے گی۔نومبر کے آخرمیں ہی این ایف سی اجلاس بھی بلایاجائے گا۔