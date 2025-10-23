حسن مرتضیٰ کے بیان پر زرداری ، بلاول معافی مانگیں:عظمیٰ
پیپلز پارٹی ان کے بیان کو خود دیکھے گی یا ہم جواب دیں؟ :وزیر اطلاعات پنجاب ہارے ہوئے چند رہنما اپنی ہی جماعت کی کامیابی برداشت نہیں کر رہے :بیان
لاہور (آن لائن)وزیر اطلاعات و ثقافت پنجاب عظمٰی بخاری نے کہا ہے کہ پی پی رہنما حسن مرتضیٰ کے بیان پر آصف زرداری اور بلاول بھٹو کو معافی معانگنی چاہیے ،پیپلز پارٹی ان کے بیان کو خود دیکھے گی یا ہم جواب دیں، کیا وہ اپنی قیادت کے خلاف سازش کررہے ہیں؟۔ عظمٰی بخاری نے پیپلز پارٹی کے رہنما حسن مرتضیٰ کے بیان پر ردعمل دیتے ہوئے کہا کہ معافی آصف زرداری اور بلاول بھٹو کو مانگنی چاہیے جن کے کنٹرول میں آپ جیسے ہارے ہوئے لوگ بھی نہیں، ایک طرف جمہوریت ، جمہوریت کھیلتے ہیں اور دوسری طرف ہماری لیڈرشپ پر کیچڑ اچھالتے ہیں، پیپلز پارٹی کی قیادت کو حسن کے بیان کا نوٹس لینا چاہیے کیونکہ پنجاب سے ہارے ہوئے چند رہنما آج اپنی ہی جماعت کی کامیابی برداشت نہیں کر پا رہے ۔