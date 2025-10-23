صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حسن مرتضیٰ کے بیان پر زرداری ، بلاول معافی مانگیں:عظمیٰ

  • پاکستان
حسن مرتضیٰ کے بیان پر زرداری ، بلاول معافی مانگیں:عظمیٰ

پیپلز پارٹی ان کے بیان کو خود دیکھے گی یا ہم جواب دیں؟ :وزیر اطلاعات پنجاب ہارے ہوئے چند رہنما اپنی ہی جماعت کی کامیابی برداشت نہیں کر رہے :بیان

لاہور (آن لائن)وزیر اطلاعات و ثقافت پنجاب عظمٰی بخاری نے کہا ہے کہ پی پی رہنما حسن مرتضیٰ کے بیان پر آصف زرداری اور بلاول بھٹو کو معافی معانگنی چاہیے ،پیپلز پارٹی ان کے بیان کو خود دیکھے گی یا ہم جواب دیں، کیا وہ اپنی قیادت کے خلاف سازش کررہے ہیں؟۔ عظمٰی بخاری نے پیپلز پارٹی کے رہنما حسن مرتضیٰ کے بیان پر ردعمل دیتے ہوئے کہا کہ معافی آصف زرداری اور بلاول بھٹو کو مانگنی چاہیے جن کے کنٹرول میں آپ جیسے ہارے ہوئے لوگ بھی نہیں، ایک طرف جمہوریت ، جمہوریت کھیلتے ہیں اور دوسری طرف ہماری لیڈرشپ پر کیچڑ اچھالتے ہیں، پیپلز پارٹی کی قیادت کو حسن کے بیان کا نوٹس لینا چاہیے کیونکہ پنجاب سے ہارے ہوئے چند رہنما آج اپنی ہی جماعت کی کامیابی برداشت نہیں کر پا رہے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

روس اور نیٹو کی جوہری مشقیں ،ٹرمپ اور پوٹن کی ملاقات منسوخ

برطانوی بادشاہ اور پوپ 500سال بعد آج اکٹھے دعاکرینگے

ٹرمپ نے امریکی وزارت انصاف سے 20کروڑ 30 لاکھ ڈالر معاوضہ طلب کر لیا

امریکا میں شٹ ڈاؤن:جرمنی11ہزار امریکی فوجی ملازمین کو تنخواہیں ادا کریگا

یوکرین پر روسی حملے ، 6ہلاک ،ملک بھر میں بجلی بند

بھارتی صدر کا ہیلی کاپٹر لینڈ کرتے ہی دھنس گیا، دھکا لگا کر نکالنا پڑا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
کچھوا‘ بچھو اور طالبان
محمد اظہارالحق
خورشید ندیم
صدر آصف زرداری کی ایک نئی تصویر
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
چینی‘ ٹماٹر اور اب آٹا
عمران یعقوب خان
جویریہ صدیق
ارشد شریف کے بعد جو ہم پہ گزری
جویریہ صدیق
سعود عثمانی
نوآباد غذائیں
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(اوّل)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak