گندم کی ترسیل ،پختو نخوا انتظامیہ پنجاب کو خط لکھے :آفریدی
ترسیل روکنا آئین کی خلاف ورزی،حقوق سلب کئے جارہے :وزیراعلیٰ گندم اور آٹے کی ضرورت پنجاب اور دیگر صوبوں سے پوری ہوتی :بریفنگ
اسلام آباد (نمائندہ دنیا)وزیرِ اعلیٰ خیبر پختونخوا محمد سہیل آفریدی نے صوبے میں آٹے اور گندم کی آزادانہ ترسیل کیلئے کے پی انتظامیہ کو حکومتِ پنجاب کو خط لکھنے کی ہدایت کردی،ان کاکہناتھاکہ سیاسی اختلافات کی آڑ میں پنجاب حکومت خیبر پختونخوا کے عوام کے بنیادی حقوق سلب کر رہی ہے ، آٹے اور گندم کی ترسیل روکنا آئین کی خلاف ورزی ہے ۔ وزیرِ اعلیٰ سیکرٹریٹ میں محکمہ خوراک کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیرِ اعلیٰ نے محکمہ خوراک کو ہدایت کی کہ ذخیرہ اندوزی کی روک تھام کیلئے موثر اقدامات اٹھائے جائیں اور عوام کو سرکاری نرخ نامے کے مطابق اشیائے خوردونوش کی فراہمی یقینی بنائی جائے ۔انہوں نے صوبے بھر میں تمام گوداموں کی فوری رجسٹریشن کا حکم بھی دیا ۔وزیرِ اعلیٰ کو گندم اور چینی کے دستیاب ذخائر اور نرخوں پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ بتایا گیا کہ خیبر پختونخوا میں گندم اور آٹے کی سالانہ کھپت تقریباً 53 لاکھ میٹرک ٹن ہے ، مقامی پیداوار 15 لاکھ میٹرک ٹن اورباقی ضرورت پنجاب اور دیگر صوبوں سے پوری کی جاتی ہے ۔ گوداموں میں اس وقت تقریباً 2 لاکھ 73 ہزار میٹرک ٹن گندم کا ذخیرہ موجود ہے تاہم صوبے میں آٹے کی قیمتوں میں اضافے کی بنیادی وجہ پنجاب سے گندم اور آٹے کی ترسیل میں رکاوٹ ہے ۔