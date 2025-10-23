عمران خان سے ملاقات کے کیسز کی آج لارجربینچ میں سماعت
وزیراعلیٰ سہیل آفریدی کی درخواست مقرر،توہین عدالت کی سماعت بھی ہوگی قیدی عرفان کی بانی پی ٹی آئی جیسی سہولیات کیلئے درخواست بھی سنی جائے گی
اسلام آباد(اپنے نامہ نگارسے )اسلام آباد ہائی کورٹ میں بانی پی ٹی آئی عمران خان سے جیل میں ملاقاتوں سے متعلق تمام کیسز آج لارجر بینچ میں سماعت کیلئے مقرر کردئیے گئے ، چیف جسٹس سردارسرفراز ڈوگر، جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس اعظم خان پر مشتمل 3رکنی بینچ سماعت کرے گا ۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی جانب سے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت سے متعلق درخواست بھی سنی جائے گی۔ قیدی عرفان کی جانب سے بانی پی ٹی آئی جیسی جیل سہولیات فراہم کرنے کی درخواست اور عدالتی حکم کے باوجود ملاقات نہ کروانے پر دائر توہینِ عدالت کیسز بھی اسی بینچ کے سامنے پیش ہوں گے ۔ توہین عدالت کی درخواستیں شبلی فراز، علیمہ خان، سلمان اکرم راجہ اور دیگر رہنماؤں نے دائر کر رکھی ہیں جن میں مؤقف اختیار کیا گیا ہے کہ عدالت کے واضح احکامات کے باوجود بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ جیل ملاقاتوں کے قواعد، جیل رولز اور ایس او پیز سے متعلق درخواستیں بھی سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل اور پنجاب حکومت کے خلاف درخواستیں بھی اسی لارجر بینچ میں سماعت کیلئے مقرر کی گئی ہیں۔ اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی عمران خان سے آج ملاقات کیلئے وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا سہیل آفریدی سمیت 5رہنماؤں کی فہرست جیل حکام کو بھیج دی گئی ۔بیرسٹرظفر کی جانب سے بھیجی گئی فہرست میں سہیل آفریدی کا نام سرفہرست ہے جبکہ رکن قومی اسمبلی جنید اکبر، ایم پی اے مینا خان ،سجاد چیمہ اور رانا فراز نون آج بانی پاکستان تحریک انصاف سے ملاقات کیلئے اڈیالہ جیل پہنچیں گے ۔