لاہور ہائیکورٹ:لاپتہ اور اغوا ہونیوالوں کی بازیابی کیلئے ایس اوپیز بنانے کا حکم
آئی جی صاحب بتائیں یہ کونسے جن تھے جو بچی کو اغوا کر کے لے گئے :چیف جسٹس عالیہ نیلم،ریمارکس 2019 میں بچی اپنے گھر سے اغوا ہوئی ،مزید تفتیش کیلئے مہلت دی جائے :ڈاکٹر عثمان انورکی استدعا
لاہور(کورٹ رپورٹر،مانیٹرنگ ڈیسک)چیف جسٹس لاہور ہائیکورٹ عالیہ نیلم نے لاپتہ اور اغوا ہونے والے افراد کی بازیابی کیلئے ایس او پیزبنانے کا حکم دیدیا ۔تفصیلات کے مطابق لاہور ہائیکورٹ میں کاہنہ کے علاقے سے مبینہ طور پر اغوا ہونے والی لڑکی فوزیہ بی بی کی بازیابی سے متعلق درخواست پر سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم نے درخواست گزار حمیداں بی بی کی درخواست پر سماعت کی جس میں بیٹی کی بازیابی کی استدعا کی گئی تھی۔عدالتی حکم پر آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور عدالت پیش ہوئے ۔ سماعت کے دوران چیف جسٹس نے ریمارکس میں کہا کہ آئی جی صاحب بتائیں، یہ کون سے جن تھے جو بچی کو اغوا کر کے لے گئے ؟ جس پر ڈاکٹر عثمان انور نے جواب دیا کہ بچی کا نادرا میں ریکارڈ رجسٹرڈ نہیں تھا ،2019 میں بچی اپنے گھر سے مبینہ اغوا ہوئی ،بچی نے جو جو موبائل فون استعمال کیا وہ نمبرز حاصل کر لئے ہیں ،ہم نے لاوارث لاشوں کی شناخت کیلئے ٹیسٹ بھی کئے ہیں ،ہم نے تمام شیلٹر ہومز کا دورہ کیا اور بچی کو تلاش کروایا مگر نہیں ملی، ہماری سوسائٹی میں ایسے افراد ہیں جو بچیوں کو پنجاب سے لیکر سندھ اور بلوچستان لے جاتے ہیں ،فیس بک اور سوشل ایپس سے ورغلا کر بچیوں کو لے جاتے ہیں،جیو فینسنگ کی جارہی ہے ،مزید تفتیش کیلئے مہلت دی جائے ۔چیف جسٹس نے ہدایت دی کہ مسنگ پرسنز ہوں ، بچے بچیاں ہوں یا کوئی بھی اغوا ہو ، ان کی بازیابی کے ایس او پیز بنائے جائیں۔عدالت نے فوزیہ بی بی کی بازیابی کیلئے 10 روز کی مہلت دیتے ہوئے سماعت 6 نومبر تک ملتوی کردی۔