مودی کیا ٹرمپ کا جنگ نہ کرنے کا مشورہ مانیں گے ؟
بھارت میں شکست کی ذمہ دار قیادت سے نجات کا مطالبہ زورپکڑنے لگا
(تجزیہ: سلمان غنی)
صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اپنے علاقائی اتحادی بھارت کو پاکستان سے جنگ نہ کرنے کا مشورہ دراصل امریکا کی اس حکمتِ عملی کی عکاسی کرتا ہے جس کے تحت وہ جنوبی ایشیا میں کسی بڑی جنگ یا عسکری تصادم کو روکنا چاہتا ہے ۔ واشنگٹن کا مؤقف ہے کہ پاکستان اور بھارت دونوں ایٹمی طاقتیں ہیں، اس لیے ان کے درمیان تناؤ، ٹکراؤ یا جارحیت کے اثرات نہ صرف اس خطے بلکہ عالمی امن کے لیے بھی خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔صدر ٹرمپ کا نریندر مودی کو دیا گیا یہ مشورہ بجا طور پر مناسب قرار دیا جا سکتا ہے کیونکہ سچا دوست وہی ہوتا ہے جو اپنے دوست کو مصیبت اور ہزیمت سے بچائے ۔ البتہ یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ وزیراعظم نریندر مودی اس مشورے کو سنجیدگی سے قبول کریں گے یا نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مودی ابھی تک 10 مئی کی اُس کیفیت سے باہر نہیں آ سکے ، اسی لیے وہ آج تک پاکستان کو دھمکیاں دیتے اور سبق سکھانے کی باتیں کرتے نظر آتے رہے ۔پاکستان نے دفاعی انداز میں واضح کر دیا تھا کہ کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔
10 مئی کو پاکستان کی فضائیہ اور فوج نے بھارت کی عسکری برتری کے دعوے کو خاک میں ملا کر دنیا بھر میں بھارت کی سبکی کرائی۔ یہ نریندر مودی کے تکبر اور غیر دانشمندانہ پالیسیوں کا نتیجہ تھا۔ اب بھی وہ اسی شکست کے احساس میں مبتلا ہیں اور پاکستان کے خلاف بدلے کی آگ میں جل رہے ہیں۔ مگر ان کی کیفیت بقول شاعر کچھ یوں ہے : ارادے باندھتا ہوں سوچتا ہوں توڑ دیتا ہوں۔۔۔کہیں ایسا نہ ہو جائے کہیں ایسا نہ ہو جائے ۔حقیقت بھی یہی ہے کہ 10 مئی کو لگنے والا شکست کا داغ ابھی تک نہیں دھل سکا۔ دوسری جانب، بھارت میں انتخابات قریب ہیں اور عوامی سطح پر نریندر مودی کو اس ناکامی کا ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے نئی قیادت کا مطالبہ زور پکڑ رہا ہے ۔ یہی وجہ ہے کہ مودی اپنی سیاسی بقا کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔تاہم، اگر بھارت نے کوئی مہم جوئی کی کوشش کی تو اس کے نتائج کے بارے میں فیلڈ مارشل عاصم منیر پہلے ہی کاکول میں اپنے خطاب کے دوران واضح کر چکے ہیں۔ خود امریکا کو بھی احساس ہے کہ پاکستان، اگرچہ رقبے میں چھوٹا ملک ہے ، مگر کردار کے لحاظ سے خطے کی بڑی طاقت بن چکا ہے ۔ ماضی میں امریکا نے بھارت کو فوقیت دینے کی کوشش کی، مگر پاکستان نے چین کے تعاون سے نہ صرف اپنی معیشت بلکہ دفاعی صلاحیت بھی مضبوط بنائی۔اسی لیے ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکا کی جانب سے نظراندازی دراصل پاکستان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی کیونکہ اس نے پاکستان میں خوداعتمادی پیدا کی۔ آج پاکستان ایک مضبوط اور باوقار پوزیشن میں کھڑا نظر آتا ہے ۔