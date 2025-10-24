وفاقی کابینہ:ٹی ایل پی پر پابندی کی منظوری:انسداد دہشتگردی ایکٹ کے تحت کالعدم قرار دیا گیا،بطور سیاسی جماعت تحلیل کرنیکا طریقہ اختیار نہیں کیا
پابندی کے گزٹ نوٹیفکیشن کے بعد کالعدم تنظیم 30روز میں نظرثانی درخواست دائر کرسکتی، حکومت 90روز میں فیصلہ کرنے کی پابند، فیصلہ برقرار رہنے پر 30 روز میں ہائیکورٹ سے رجوع کرنے کا حق 954کارکن گرفتار، رضوی برادران کوجلد پکڑ لیں گے ،مالی مدد کرنیوالوں کی فہرستیں تیار،75 نفرت انگیز سوشل میڈیا اکاؤنٹس بند، 28 اسلحہ ڈیلرز کے لائسنس منسوخ ،نیا جاری نہیں ہوگا:وزیر اطلاعات پنجاب
اسلام آباد(عدیل وڑائچ،نامہ نگار)وفاقی کابینہ نے تحریک لبیک پاکستان (ٹی ایل پی )پر پابندی کی منظوری دے دی،انسداد دہشتگردی ایکٹ کے تحت کالعدم قرار دیا گیا ، بطور سیاسی جماعت تحلیل کرنیکا طریقہ اختیار نہیں کیا ۔ وزیراعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا،جس میں ملک میں ٹی ایل پی کی پر تشدد اور دہشت گردانہ سرگرمیوں پر بریفنگ دی گئی،پنجاب حکومت کی درخواست پر وزارت داخلہ نے سمری وفاقی کابینہ میں پیش کی، اجلاس میں حکومت پنجاب کے اعلیٰ افسران نے بذریعہ ویڈیو لنک شرکت کی۔اجلاس کو بتایا گیا کہ 2016 سے قائم اس تنظیم نے پورے ملک میں شر انگیزی کو ہوا دی، تنظیم کی وجہ سے ملک کے مختلف حصوں میں شر انگیزی کے واقعات ہوئے ،2021 میں بھی اس وقت کی حکومت نے ٹی ایل پی پر پابندی لگائی جو 6 ماہ بعد اس شرط پر ہٹائی گئی کہ آئندہ ملک میں بدامنی اور پر تشدد کارروائیاں نہیں کی جائیں گی،تنظیم پر پابندی کی وجہ 2021 میں دی گئی ضمانتوں سے روگردانی بھی ہے ،ماضی میں بھی ٹی ایل پی کے پرتشدد احتجاجی جلسوں اور ریلیوں میں سکیورٹی اہلکار اور بے گناہ راہگیر جاں بحق ہوئے ۔
وفاقی کابینہ اجلاس کو دی گئی بریفنگ اور حکومت پنجاب کی سفارش کے بعد متفقہ طور پر اس نتیجے پر پہنچی کہ ٹی ایل پی دہشت گردی اور پر تشدد کارروائیوں میں ملوث ہے ۔فیصلے کے تحت کالعدم تنظیم کے دفاتر سیل ہونگے ،تمام لٹریچر، الیکٹرانک ، ڈیجیٹل اور پرنٹڈ میٹریل ضبط ہوگا، پریس سٹیٹمنٹ اورپریس کانفرنس پرپابندی ہوگی، تنظیم کے عہدیداروں کو پاکستانی پاسپورٹ پر غیرملکی سفر کرنے کی ممانعت ہوگی، بینک اکائونٹس سمیت مالیاتی اداروں سے سہولیات نہیں لے سکیں گے ، تمام اسلحہ لائسنس منسوخ کردئیے جائینگے ،کالعدم تنظیم سے تعلق رکھنے والا شخص مجرم تصور کیاجائیگا۔حکومت نے انسداد دہشتگردی ایکٹ کے سیکشن 11 بی کے تحت ٹی ایل پی کو بحیثیت تنظیم کالعدم قرار دینے کی منظوری دی ہے ۔ جس کے مطابق وفاقی حکومت گزٹ آف پاکستان میں نوٹیفکیشن کے ذریعے پابندی کا اعلان کرے گی اور تین روز کے اندر کالعدم تنظیم کو گراؤنڈز سے آگاہ کریگی ۔ انسداد دہشتگردی ایکٹ کے سیکشن 11 سی کے تحت کالعدم تنظیم وفاقی حکومت کے فیصلے کے 30 روز کے اندر نظر ثانی درخواست دائر کر سکتی ہے جس پر وفاقی حکومت کو 90 روز کے اندر فیصلہ کرنا ہے ۔
اگر وفاقی حکومت نظر ثانی درخواست کو مسترد کر دے تو کالعدم تنظیم نظر ثانی فیصلے کے 30 روز کے اندر ہائیکورٹ میں اپیل دائر کر سکتی ہے ۔ انسداد دہشتگردی ایکٹ کے سیکشن 11 بی کے تحت وفاقی حکومت اس تنظیم کو کالعدم قرار دے سکتی ہے جس پر حکومت کے پاس یہ یقین کرنے کے مناسب گراؤنڈز ہوں کہ تنظیم دہشتگردی میں ملوث ہے ، بالواسطہ یا بلاواسطہ کسی کالعدم تنظیم یا شخصیت کے ذریعے کنٹرول ہو رہی ہو یا کسی کالعدم تنظیم یا شخصیت کے احکامات پر عمل کر رہی ہو۔ خیال رہے ٹی ایل پی الیکشن کمیشن کی فہرست میں 102 نمبر پر موجود ہے ، جبکہ بحیثیت سیاسی جماعت آئین کے آرٹیکل 17 یا الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 212 کے تحت ابھی پابندی عائد نہیں کی، جس کے مطابق وفاقی حکومت ملکی سالمیت کے خلاف کام کرنے والی جماعت کے خلاف ڈیکلیریشن جاری کرتی ہے جسکے بعد 15 روز کے اندر معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جاتا ہے اور سپریم کورٹ کا فیصلہ حتمی ہوتا ہے ، اسکے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان اسکے تحلیل کئے جانے کا نوٹیفکیشن جاری کرتا ہے ۔
لاہور(نامہ نگار،کرائم رپورٹر)وزیراطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری نے کہا رضوی برادران کوجلد پکڑ لیں گے ،مالی مدد کرنیوالوں کی فہرستیں تیار ہیں، پنجاب حکومت ریاست کے خلاف بندوق اٹھانے والوں کے لیے زمین تنگ کر دے گی، کیونکہ ریاست کی رٹ سب سے بالاتر ہے اور عوام کے جان و مال کے تحفظ پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے مزید کہا مذہبی جماعت کے احتجاج کے دوران پولیس اہلکاروں پر تشدد کیا گیا، گاڑیاں چھینی گئیں، آگ لگائی گئی اور شہری املاک کو نقصان پہنچایاگیا،اگر یہ دوبارہ کوشش کریں گے تو میرا مشورہ ہے کہ نہ کریں کیونکہ آپ ریاست سے نہیں لڑسکتے اور اس حکومت نے جو بھی فیصلہ لیا ہے اس سے کبھی پیچھے نہیں ہٹی۔ریاست کی رٹ سب سے بالاتر ہے ، اگر کسی نے کاروبار یا مارکیٹ زبردستی بند کرانے کی کوشش کی تو اس کے خلاف دہشت گردی کے مقدمات درج کیے جائیں گے ۔عظمٰی بخاری نے کہا یہ جماعت فنڈنگ کے ذریعے پرتشدد کارروائیوں میں ملوث رہی، ان کے اکاؤنٹس منجمد کر دئیے گئے ہیں اور اندرون و بیرونِ ملک 3600 مالی معاونت کنندگان کی نشاندہی کر لی گئی، ان کی فہرستیں تیار ہیں۔
والدین اپنے بچوں کو ایسی جماعتوں کی سرگرمیوں سے دور رکھیں، ورنہ دہشت گردی کے مقدمات میں نام درج ہو سکتا ہے ۔ عظمیٰ بخاری نے کہا انتہا پسند تنظیم کی جانب سے 2021 میں پولیس سے چھینا گیا اسلحہ حالیہ احتجاج میں استعمال ہوا،انہوں نے واضح کیا کہ پنجاب میں کسی بھی طرح کا نیا اسلحہ لائسنس جاری نہیں کیا جائے گا، 511 اسلحہ ڈیلرز میں سے 393 کے لائسنس قابلِ قبول قرار پائے ہیں جبکہ 28 ڈیلرز کے لائسنس منسوخ کیے گئے ہیں۔پنجاب میں 10 لاکھ 92 ہزار 646 شہری اسلحہ رکھتے ہیں، جبکہ بغیر لائسنس اسلحہ رکھنے والوں کو ایک ماہ کے اندر اندر اپنا اسلحہ پولیس کے حوالے کرنے کی ہدایت کی گئی ہے ۔وزیر اطلاعات نے بتایا کہ پنجاب بھر میں انتہا پسند جتھوں کی تشہیر پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے ، جبکہ سوشل میڈیا پر نفرت انگیز مواد پھیلانے والے عناصر کے خلاف سخت قانونی کارروائی جاری ہے ۔ اب تک 75 نفرت انگیز سوشل میڈیا اکاؤنٹس بلاک کئے گئے ہیں جبکہ 107 افراد کو اشتعال انگیزی کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے ۔عظمٰی بخاری نے واضح کیا کہ کسی بھی مسجد کو بند نہیں کیا گیا، جمعہ کی نماز حسبِ معمول ادا کی جائے گی۔ادھر لاہورپولیس نے مذہبی جماعت کے خلاف جاری کریک ڈاؤن میں لوکیٹر اور جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے اب تک 954کارکنوں کو گرفتار کرلیا ہے ، جبکہ دیگر اضلاع میں مفرور پرتشدد مظاہرین کے خلاف پولیس کی مختلف ٹیموں کے چھاپے جاری ہیں ، آئی جی پنجاب نے لاہور پولیس کو ساڑھے 4 ہزار ٹی ایل پی کے مظاہرین کو پکڑنے کے لیے لسٹیں دی ہیں۔ٹارگٹ لسٹ میں ساڑھے تین ہزار کے قریب پرتشدد مظاہرین پولیس کو مطلوب ہیں۔