فیلڈ مارشل کی مصری حکام سے دفاعی تعاون پر گفتگو،شیخ الازہر سے ملاقات،انتہاپسند نظریات کے خاتمے پرزور
پرتپاک استقبال ،گارڈ آف آنر پیش ،مصر برادر ملک ، دو طرفہ تعاون سے نہ صرف عوام کو فائدہ بلکہ خطے میں امن و استحکام کے حصول میں بھی مدد ملے گی :سید عاصم منیر ملاقاتوں میں دوطرفہ تعلقات ، علاقائی ،عالمی صورتحال دیگر اہم امور پر تبادلہ خیال ،نامعلوم فوجی کی یادگار اورمرحوم صدرمحمد انور السادات کی قبر پر پھولوں کی چادر چڑھائی
راولپنڈی (خصوصی نیوز رپورٹر)فیلڈ مارشل سید عاصم منیر جو عرب جمہوریہ مصر کے سرکاری دورے پر ہیں نے اپنے دورے کے دوران وزیر دفاع اور دفاعی پیداوار جنرل عبدالمجید صقر اور مصری مسلح افواج کے چیف آف سٹاف لیفٹیننٹ جنرل احمد خلیفہ فتحی سے ملاقاتیں کیں اور دوطرفہ تعلقات ، علاقائی اور عالمی صورتحال سمیت دیگر اہم امور پر تبادلہ خیال کیا ۔ فیلڈ مارشل نے مشائخ الازہر الشریف میں الازہر کے مرکزی امام شیخ احمد الطیب سے بھی ملاقات کی ، امام نے امت مسلمہ کو درپیش چیلنجز پر اپنے خیالات کا اظہار کیا، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے انتہا پسندانہ نظریات اور اسلام کی متضاد تشریحات کو ختم کرنے کی ضرورت کو اجاگر کیا ۔ آئی ایس پی آر کے مطابق دورے کا مقصد دونوں برادر ممالک کے درمیان فوجی اور دفاعی تعاون کو بڑھانا ہے ۔
ملاقاتوں میں باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سلامتی کی صورتحال اور دوطرفہ دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فیلڈ مارشل نے اس بات کا اعادہ کیا کہ مصر ایک برادر ملک ہے اور دونوں ریاستوں کے درمیان تعاون سے نہ صرف عوام کو فائدہ پہنچے گا بلکہ اس سے خطے میں امن و استحکام کے حصول میں بھی مدد ملے گی۔ وزارت دفاع کے دورے کے دوران فیلڈ مارشل کا پرتپاک استقبال اور گارڈ آف آنر پیش کیا گیا ، فیلڈ مارشل نے نامعلوم فوجی کی یادگار اور مرحوم صدر محمد انور السادات کی قبر پر پھولوں کی چادر بھی چڑھائی ۔