اپنی چھت اپنا گھر منصوبہ:پہلی بار عام آدمی کو احساس ہوا ریاست ماں کے جیسی :مریم نواز
ہاؤسنگ کے شعبہ میں نئی تاریخ رقم ، چھت ملنے کا خواب پورا ہونے پر اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر اد اکریں کم غریب آدمی کے لئے گھر کا خواب نواز شریف نے دیکھا،کاوشوں کی توفیق اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی
لاہور (نمائندہ دنیا )وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اپنی چھت، اپنا گھر پراجیکٹ کے تحت ایک لاکھ گھر کا ہدف پورا ہونے پر اظہار تشکرکیا ہے ۔ کم آمدن والے ایک لاکھ خاندانوں کو بلاسود اور آسان قرض کا ٹارگٹ بھی مکمل کر لیا گیا ۔ وزیراعلیٰ مریم نواز شریف نے اپنی چھت، اپنا گھرپراجیکٹ کے تحت گھر بنانے والے تمام افراد کو مبارکباد دی ہے ۔ وزیراعلیٰ مریم نواز شریف نے 10ماہ میں ایک سال کا ہدف پورا کرنے پر اپنی چھت، اپنا گھر پراجیکٹ کی ٹیم کو شاباش بھی دی۔اپنی چھت، اپنا گھر پراجیکٹ کے تحت 100835 خاندانوں کو 120 ارب روپے کے قرض جاری کیے جا چکے ہیں جبکہ،22305 گھر آباد ہوگئے اور64190 گھرتکمیل کے آخری مراحل میں ہیں۔ وزیراعلیٰ کا کہناہے کہ اپنی چھت، اپنا گھر پراجیکٹ نے ہاؤسنگ کے شعبہ میں نئی تاریخ رقم کر دی۔ غریب آدمی کو چھت ملنے کا خواب پورا ہونے پر اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے ۔ غریب آدمی کے لئے گھر کا خواب نواز شریف نے دیکھا،کاوشوں کی توفیق اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی۔ وزیراعلیٰ نے کہا کہ 10 ماہ میں اپنی چھت، اپنا گھرپراجیکٹ کے لئے ایک لاکھ قرضوں کاشفاف اجراء قابل تقلیدمثال ہے ۔ 5 سال میں 5 لاکھ گھروں کا ہدف پورا کرنے کا عزم غیر متزلزل ہے ۔ اپنی چھت،اپنا گھرپراجیکٹ سے پہلی مرتبہ عام آدمی کو احساس ہواکہ ریاست ماں کے جیسی ہے ۔