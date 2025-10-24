صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اپنی چھت اپنا گھر منصوبہ:پہلی بار عام آدمی کو احساس ہوا ریاست ماں کے جیسی :مریم نواز

  • پاکستان
اپنی چھت اپنا گھر منصوبہ:پہلی بار عام آدمی کو احساس ہوا ریاست ماں کے جیسی :مریم نواز

ہاؤسنگ کے شعبہ میں نئی تاریخ رقم ، چھت ملنے کا خواب پورا ہونے پر اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر اد اکریں کم غریب آدمی کے لئے گھر کا خواب نواز شریف نے دیکھا،کاوشوں کی توفیق اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی

لاہور (نمائندہ دنیا )وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اپنی چھت، اپنا گھر پراجیکٹ کے تحت ایک لاکھ گھر کا ہدف پورا ہونے پر اظہار تشکرکیا ہے ۔ کم آمدن والے ایک لاکھ خاندانوں کو بلاسود اور آسان قرض کا ٹارگٹ بھی مکمل کر لیا گیا ۔ وزیراعلیٰ مریم نواز شریف نے اپنی چھت، اپنا گھرپراجیکٹ کے تحت گھر بنانے والے تمام افراد  کو  مبارکباد دی ہے ۔ وزیراعلیٰ مریم نواز شریف نے 10ماہ میں ایک سال کا ہدف پورا کرنے پر اپنی چھت، اپنا گھر پراجیکٹ کی ٹیم کو شاباش بھی دی۔اپنی چھت، اپنا گھر پراجیکٹ کے تحت 100835 خاندانوں کو 120 ارب روپے کے قرض جاری کیے جا چکے ہیں جبکہ،22305 گھر آباد ہوگئے اور64190 گھرتکمیل کے آخری مراحل میں ہیں۔ وزیراعلیٰ کا کہناہے کہ اپنی چھت، اپنا گھر پراجیکٹ نے ہاؤسنگ کے شعبہ میں نئی تاریخ رقم کر دی۔ غریب آدمی کو چھت ملنے کا خواب پورا ہونے پر اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے ۔ غریب آدمی کے لئے گھر کا خواب نواز شریف نے دیکھا،کاوشوں کی توفیق اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی۔ وزیراعلیٰ نے کہا کہ 10 ماہ میں اپنی چھت، اپنا گھرپراجیکٹ کے لئے ایک لاکھ قرضوں کاشفاف اجراء قابل تقلیدمثال ہے ۔ 5 سال میں 5 لاکھ گھروں کا ہدف پورا کرنے کا عزم غیر متزلزل ہے ۔ اپنی چھت،اپنا گھرپراجیکٹ سے پہلی مرتبہ عام آدمی کو احساس ہواکہ ریاست ماں کے جیسی ہے ۔ 

 

 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

جنوبی افریقہ کی 18سال بعد پاکستانی سرزمین پر فتح،سیریز برابر

وائٹ بال سیریز کیلئے قومی سکواڈز کا اعلان، بابر،نسیم کی واپسی

کوالٹی ٹیم کو موقع دینگے تو جارحانہ جواب ملے گا:اظہر محمود

کوہلی کا ون ڈے میں سب سے زیادہ صفر پر آؤٹ ہونیکا ریکارڈ

علی ترین نے بیانات پی ایس ایل کے بہترین مفاد میں دئیے :ملتان سلطانز

ٹیسٹ چیمپئن شپ ٹیبل پر پاکستان ٹیم کی تنزلی، چوتھے نمبر پر چلی گئی

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اوکاڑہ سے ورجینیا تک
رؤف کلاسرا
خالد مسعود خان
کبھی کبھی ایسے کالم بھی برداشت کیجئے
خالد مسعود خان
بابر اعوان
بلوچستان … Call Attention Notice
بابر اعوان
رسول بخش رئیس
جدید شعوری بیداری
رسول بخش رئیس
سلمان غنی
بلدیاتی انتخابات اور ارتکازِ اختیارات
سلمان غنی
امیر حمزہ
غزہ کا سائنسدان، نوبیل انعام اور پاکستان
امیر حمزہ
Dunya Bethak