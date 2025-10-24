سنجیدہ سیاسی لیڈر شپ کارکردگی کی بنیاد پر آگے آئے:میاں عامر محمود
جمہوریت آتے ہی لوکل گورنمنٹ ختم کر دی جاتی ہے ، ایک ہی حکومت جو آپکی خدمت کرتی ہے وہی ہمارے سسٹم میں نہیں پنجاب ملک ہو تو دنیا میں 12ممالک سے چھوٹا ہوگا،لاہور کو جس طرح ترقی کرنی چاہیے ویسی نہیں کررہا،سسٹم ٹھیک کرنا ہوگا بھارت میں سٹیٹ جی ڈی پی کیلکولیٹ ہوتی ہے ، ہمارے ہاں ایسا کچھ نہیں، یونیورسٹی آف سنٹرل پنجاب میں خطاب
لاہور(خبرنگار،دنیا نیوز)چیئرمین پنجاب گروپ آف کالجز میاں عامر محمود نے کہا ہے کہ ہمیں ایسی سنجیدہ سیاسی لیڈرشپ چاہئے جو کارکردگی کی بنیاد پر آگے آئے ، ملک میں جمہوریت آتے ہی لوکل گورنمنٹ ختم کر دی جاتی ہے ،ایک ہی حکومت جو آپ کی خدمت کرتی ہے وہی ہمارے سسٹم میں نہیں۔ ہر ڈویژن میں پہلے ہی پوری گورنمنٹ موجود ہے ، صوبہ بننے سے اخراجات کم ہو جائیں گے اور گورننس بہتر ہوگی۔میاں عامر محمود نے یونیورسٹی آف سنٹرل پنجاب لاہور میں ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ سیکٹریونیورسٹیز آف پاکستان (ایپ سپ )کے زیر اہتمام آگاہی سیمینار \"2030 کا پاکستان:چیلنجز، امکانات اور نئی راہیں\"سے کلیدی خطاب کیا جبکہ پینل میں پروفیسر ڈاکٹر اشتیاق احمد، ڈاکٹر خالد منظور بٹ، پلڈاٹ کے سربراہ احمد بلال محبوب اور ماہر قانون احمد نذیر وڑائچ شریک تھے ۔ایگزیکٹو ڈائریکٹر پنجاب گروپ پروفیسر سہیل افضل،پرو ریکٹر یو سی پی ڈاکٹر حماد نوید،اساتذہ اور طلبہ کی بڑی تعداد بھی تقریب میں موجود تھی۔
میاں عامر محمود نے اپنے خطاب میں کہا تمام ممالک میں وفاقی، صوبائی اور لوکل لیول پر گورننس بنتی ہے ، ہمیں پاکستان میں بدقسمتی سے لوکل گورنمنٹ بہت کم دیکھنے کو ملی، ملک میں جب بھی جمہوریت آتی ہے لوکل گورنمنٹ ختم کر دی جاتی ہے ۔ہم بات کرتے ہیں صوبے کس طرح بننے چاہئیں اور ان کی باؤنڈریز کیا ہوں گی، آج ہم نئے صوبے بنائیں اور باؤنڈریز کے تعین میں جائیں تو اسی جھگڑے میں زندگی گزر جائے گی،ہم کہتے ہیں آپ ہر ڈویژن کو صوبہ بنادیں، ہر ڈویژن کو صوبہ بنادیا جائے تو پاکستان میں 33صوبے بنیں گے ، ہر ڈویژن کی باؤنڈریز پہلے سے موجود ہیں۔ہر ڈویژن میں پہلے ہی پوری گورنمنٹ موجود ہے ، اگر آپ ڈویژن کو صوبہ بناتے ہیں تو کمشنر،چیف سیکرٹری اورآرپی اوآئی جی پولیس بن سکتا ہے ، ان کے نیچے کام کرنے والی ٹیم موجود ہے ۔انہوں نے یہ بھی کہا کہ ورلڈ بینک کی رپورٹ بنی جس میں بتایا گیا پاکستان جب 100سال کا ہوگا تو چیلنجز کیا ہوں گے ، کمزور ادارے 100سال بعد ہمارے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہوں گے ، کمزور اداروں کے ساتھ کرپشن بڑھتی ہے کم نہیں ہوتی۔میاں عامر محمود نے کہا کہ ہم نے 78سالوں میں صرف 5 کیپیٹل سٹیز بنائے ، کراچی کا حال ہم سب کو معلوم ہے ، کراچی سے باہر نکل کر دیکھیں تو پورا سندھ کچی آبادی جیسا منظر پیش کرتا ہے ، لاہور میں ہر سال آبادی بڑھ رہی ہے ، لاہور کو جس طرح ترقی کرنی چاہئے اس طرح نہیں کررہا۔انہوں نے بتایا کہ چین کے 31صوبے ہیں، بھارت ہمارے ساتھ ہی آزاد ہوا، بھارت میں 9صوبے تھے اب 38صوبے ہیں، انڈونیشیا کی آبادی ہمارے قریب قریب ہے لیکن ان کے 34صوبے ہیں، نائیجیریا کے 27،برازیل کے 36صوبے ہیں۔
بنگلہ دیش اپنی گورننس کو ڈسٹرکٹ لیول پر اختیار دیتا ہے ، روس کے 46صوبے ،میکسیکوکے 31صوبے ہیں، باقی دنیا کس طرح چل رہی ہے اورہم یہاں کیا کرنے کی کوشش کررہے ہیں۔ آج پنجاب کی آبادی 13کروڑ ہے ، پنجاب اگر ایک ملک ہوتو دنیا کے صرف 12ملک اس سے بڑے ہوں گے ، پنجاب دنیا کے بڑے ممالک میں ایک ملک بن سکتا ہے ۔ میاں عامر محمود نے کہا کہ گلوبل ہنگرانڈیکس میں ہمارا 109واں نمبر ہے ، ہمارے ملک میں 44فیصد بچوں کی سٹنٹڈ گروتھ ہورہی ہے ، 15سال بعد ہماری آدھی آبادی ایسی ہوگی جس کی سٹنٹڈ گروتھ ہوئی ہوگی۔ہمارے ڈھائی کروڑ بچے سکولوں سے باہر ہیں، بھارت میں صرف 20لاکھ بچے سکولوں سے باہر ہیں، شاید اس سے بھی کم ہیں، میں آج وہ بات کررہا ہوں جس سے کسی کی بہتری ہوسکتی ہے ، ہر کوئی اپنی اپنی جگہ سوچے کہ ہم مسائل کس طرح حل کر سکتے ہیں۔ میں مستقبل کی بات نہیں کررہا، یہ وہ نقصان ہے جو ہوچکا ہے ، ہم نے ان مسائل سے کیسے نکلنا ہے وہ سوچنا ہوگا، بھارت میں ہر الیکشن پر ایک یا دو نئے صوبے بن جاتے ہیں۔ جب آندھرا پردیش اورتلنگانہ الگ الگ ہوئے ، تقسیم کے وقت آندھرا پردیش کی فی کس آمدن 93ہزار بھارتی روپے تھی، تلنگانہ کی فی کس آمدن 124ہزار بھارتی روپے تھی، 10سال بعد آندھرا پردیش کی فی کس آمدن بڑھ کر 268ہزاربھارتی روپے ہوگئی۔ آندھرا پردیش کی 3گنافی کس آمدن بڑھ گئی، تلنگانہ کی 10سال بعد فی کس آمدن بڑھ کر 3لاکھ56ہزار بھارتی روپے ہوگئی، تلنگانہ کی 4گنا فی کس آمدن بڑھ گئی، بھارت کے صوبوں میں پچھلے 10سال میں ہیومن ڈویلپمنٹ انڈیکس میں بھی بہتری ہوئی۔چیئرمین پنجاب گروپ آف کالجزنے کہا کہ بھارت میں سٹیٹ جی ڈی پی الگ سے کیلکولیٹ ہوتی ہے ، ہمارے صوبوں کی جی ڈی پی الگ سے کیلکولیٹ ہی نہیں ہوتی، ہمارے صوبے کیلکولیٹ کرتے ہی نہیں بلکہ جی ڈی پی فیڈرل لیول پر کیلکولیٹ ہوتی ہے ۔
انہوں نے کہا کہ بہت سے مسائل اس وجہ سے ہیں کہ ہمارے لیڈر کسی نہ کسی اوردروازے سے آتے ہیں، پبلک سپورٹ اور آرگینکلی کسی بھی لیڈر نے گرو نہیں کیا، کوئی بھی لیڈر ایسا نہیں آیا جس نے کہیں پرفارم کیا ہو۔انہوں نے کہا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو ملک کے پہلے پاپولر لیڈر تھے ، ووٹ لے کر آئے ، شہید ذوالفقارعلی بھٹو کو پھانسی ہوئی تو کسی جگہ احتجاج نہیں ہوا، نوازشریف دوتہائی اکثریت سے حکومت میں آئے ، اتنے ووٹ آج تک کسی کو نہیں ملے ۔ نوازشریف کی گورنمنٹ ختم کی گئی، ان کو نکال دیا کوئی احتجاج نہیں ہوا، بانی پی ٹی آئی کو نکال دیا حقیقت میں کچھ نہیں ہوا، لوگ اس طرح سے لیڈر کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں، کوئی بھی لیڈر ایسا نہیں جو پہلے پاپولر ہوا، پھر گورنمنٹ میں آیا، جو گورنمنٹ میں آکر کام کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ وسائل کی وجہ سے کام کرہی نہیں سکتا۔انہوں نے کہا کہ کہیں ڈیموکریٹک سسٹم ہے تو سیاسی لیڈر کے پاس بندوق نہیں بلکہ عوام کی سپورٹ ہوتی ہے ، بدقسمتی سے ہمارے لیڈرز کے پاس عوام کی سپورٹ نہیں کیونکہ یہ کسی پراسیس سے ہوکر نہیں آئے ۔انہوں نے کہا کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی نیا کام کرنے سے پہلے ڈرتے ہیں، لوکل گورنمنٹ ہونی چاہئے ، ہمارے پاس لوکل گورنمنٹ بنی ہی نہیں، ہم نے 78سال گزار دئیے کئی قانون بنے ، ہماری پولیٹیکل لیڈر شپ میں ان سکیورٹی ہے ۔میاں عامر محمود نے کہا کہ ہمیں ایسی سنجیدہ سیاسی لیڈرشپ چاہئے جو پرفارمنس کی بنیاد پر آگے آئے ، جو پرفارمنس پر آگے آئے گا وہ اپنا اختیار بانٹنے کی بات کرے گا، آج ہم جو کچھ بھی آئین میں لکھ دیں، آج لیڈرشپ میں خوف اور عدم اعتماد بہت زیادہ ہے وہ اپنے اختیارات تقسیم ہی نہیں کرتی۔بانی پی ٹی آئی کو جو سب سے کمزور ایم پی اے ملا اس کو وزیراعلیٰ پنجاب بنادیا، پنجاب پاکستان کا 53فیصد ہے ، یہاں لیڈرشپ یہ سوچتی ہے کہ پنجاب میں کوئی ایسا بندہ آیا جس نے کام کردیا اور وہ پاپولر ہوگیا تو میرا کیا ہوگا، یہ مسئلہ کسی ایک پارٹی کے ساتھ نہیں بلکہ سب کے ساتھ ہے ۔انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک میچور لیڈرشپ چاہئے جو دور دور تک نظر نہیں آرہی، یہاں میچورلیڈرشپ کے آنے کا کوئی پراسیس ہی موجود نہیں ہے ۔
انہوں نے کہا کہ ہمیں ایسا سسٹم لانا ہے جس میں لیڈر شپ آگے آئے ۔انہوں نے کہا کہ اس وقت وفاق صوبے کو کچھ دینے کیلئے تیار نہیں اور صوبہ لوکل گورنمنٹ کو اختیارات منتقل کرنے کیلئے تیار نہیں، ایک قومی مزاج بن گیا ہے کہ اپنے اختیارات کواپنے سینے سے لگا کررکھنا ہے ۔میاں عامر محمود نے کہا کہ لیڈرشپ آرگینکلی ڈویلپ ہوگی تو شاید اس میں اختیارات منتقل کرنے کا حوصلہ ہو، پرویز مشرف کے دور میں میں لوکل گورنمنٹ کا حصہ تھا، پہلی ہی پولیٹیکل گورنمنٹ نے لوکل گورنمنٹ آرڈیننس میں 99ترامیم کردیں، میں پرویز مشرف کے پاس گیا اور کہا ساری کی ساری ترامیم ناظم کے خلاف ہیں، تو مجھے جواب ملا وہ بھی منتخب ہوکر آئے ہیں انہوں نے بھی تو کچھ کرنا ہے ۔انہوں نے کہا کہ ایک ہی گورنمنٹ ہے جو آپ کی خدمت کرتی ہے وہی ہمارے سسٹم میں موجود نہیں، آج ہماری تمام مشکلات کا حل سنجیدہ اورآرگینکلی طریقے سے آئی لیڈرشپ ہے ، نریندرمودی نے اپنے صوبے میں کام کیا اس لیے اس کی گروتھ ہوئی، بھارت میں نریندر مودی نے جب مہم شروع کی تو پورا کارپوریٹ انڈیا اس کے پیچھے کھڑا ہوگیا، ہمیں بھی سسٹم ایسا بنانا ہے جس میں لیڈرشپ اورپبلک کی گروتھ ہوسکے ۔پلڈاٹ کے صدر احمد بلال محبوب نے کہامسائل کی جڑ بڑے صوبے نہیں بلکہ اختیارات کی غیر منصفانہ تقسیم ہے ۔ گورننس کو بہتر کرنے کے لیے مضبوط مقامی حکومتیں ضروری ہیں۔پروفیسر ایمریٹس ڈاکٹر اشتیاق احمد نے کہا پاکستان میں قیادت کا بحران ہے کیونکہ ہم ہر فیصلہ نظریاتی بنیاد پر کرتے ہیں۔اب ہمیں حقیقت پسندانہ اور فلاحی ریاست بننے کی ضرورت ہے ۔ماہرِ قانون احمد نذیر وڑائچ نے کہا ہم سب اس بات پر متفق ہیں کہ نظام میں خرابی ہے ،مگر تبدیلی ہمیشہ مشاورت سے آنی چاہیے ۔