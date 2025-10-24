صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عدالتی بینچ خواہشات نہیں بلکہ آئین وقانون کے مطابق بنیں گے:جسٹس جمال مندوخیل

  • پاکستان
اگر کسی جج کو آئینی بینچ کیلئے نامزد نہ کیا جائے تو سپریم کورٹ میں کیا کوئی کیس نہیں سنا جائیگا :جسٹس عائشہ 8 رکنی آئینی بینچ میں 26ویں آئینی ترمیم کیخلاف کیس کی سماعت ،آئندہ سماعت بینچ کی دستیابی سے مشروط

اسلام آباد(کورٹ رپورٹر)سپریم کورٹ کے آئینی بینچ میں 26ویں آئینی ترمیم کیخلاف کیس کی سماعت کے دوران جسٹس جمال خان مندوخیل نے ریمارکس میں کہا ہے کہ عدالتی بینچز خواہشات کے مطابق نہیں بلکہ آئین و قانون کے مطابق بنیں گے ،عدالت نے کیس کی مزید سماعت 10نومبر تک ملتوی کرتے ہوئے آئندہ سماعت بینچ کی دستیابی سے مشروط کر دی۔تفصیلات کے مطابق جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس حسن اظہر ، جسٹس مسرت ہلالی، جسٹس نعیم افغان اور جسٹس شاہد بلال حسن پر مشتمل 8 رکنی بینچ نے گزشتہ روز 26ویں آئینی ترمیم کیخلاف دائر درخواستوں پر سماعت کی ، دوران سماعت وکیل درخواست گزار عزیر بھنڈاری نے دلائل میں کہاکہ 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے والا سولہ رکنی فل کورٹ تشکیل دیا جائے یا سپریم کورٹ کے تمام 24 ججوں کو شامل کرکے فل کورٹ بنایا جائے ۔

جس پرجسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ کیا 31 اکتوبر 2024 والی کمیٹی کو ایسا اختیار حاصل تھا کہ ایسا فیصلہ کر سکتی، کیا کمیٹی نے آئین و قانون کے مطابق فیصلہ کیا؟۔جسٹس امین الدین خان نے کہا آرٹیکل 191 اے کو معطل کئے بغیر ایسا آرڈر کیسے کرسکتے ہیں۔ جسٹس مسرت ہلالی نے ریمارکس میں کہا کہ کیا آئینی بینچ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ کوئی اور بینچ بھی جوڈیشل آرڈر کے ذریعے بنا سکے ۔جسٹس نعیم اختر افغان نے ریمارکس میں کہا کہ درخواست گزاروں کو اس آئینی بینچ پر اعتماد کیوں نہیں ۔وکیل درخواست گزار نے کہا آئینی ترمیم میں ایسا میکانزم ہی نہیں جس کے تحت جوڈیشل کمیشن ججز کی نامزدگی کیلئے پک اینڈ چوز کرے ۔جسٹس نعیم افغان نے کہا کہ یہ بات تو کیس کے میرٹس سے متعلقہ ہے ۔جسٹس عائشہ ملک نے کہا کہ اگر یہ کہا جائے آرٹیکل 191اے کے تحت نامزد ججز ہی آئینی کیسز سن سکتے ہیں تو پھر سپریم کورٹ کا اختیار سماعت تو جوڈیشل کمیشن کے ہاتھ میں آگیا، اگر کسی جج کو آئینی بینچ کیلئے نامزد نہ کیا جائے تو سپریم کورٹ میں کیا کوئی کیس نہیں سنا جائے گا۔بعد ازاں عدالت نے مزید سماعت 10 نومبر تک ملتوی کرتے ہوئے قرار دیا کہ بینچ کی دستیابی کی صورت میں سماعت ہوگی۔ 

