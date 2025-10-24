اسلام آباد:فون کال سننے کے بعد ایس پی عدیل اکبر کی مبینہ خود کشی:اپنے سٹاف کے اسلحہ سے خود کو گولی مارلی
ڈینگی میں مبتلا ، ڈیوٹی پر مسلسل حاضر رہے ،تین روز قبل چھٹی کی درخواست دی جو منظور نہ ہوئی، ترقی بھی رکی تھی اپنے بیچ کے ٹاپر افسر تھے ، امریکا میں سکالرشپ کی منظوری کا خط بھی انہیں گز شتہ روز ہی موصول ہوا تھا جائے وقوعہ سے کلاشنکوف ، خون آلود یونیفارم اور دیگر شواہد محفوظ کر لیے گئے ، آخری فون کال پر تفتیش گزشتہ ڈیڑھ سال کے دوران متعدد پولیس افسر اپنے تبادلے دوسرے صوبوں یا اداروں میں کر ا چکے ہیں
اسلام آباد (عادل تنولی ،سید قیصر شاہ)وفاقی دارالحکومت میں پولیس سروس آف پاکستان سے تعلق رکھنے والے افسر ایس پی آئی نائن عدیل اکبر نے مبینہ طور پر اپنے سٹاف کی کلاشنکوف سے خود کو گولی مار کر زندگی کا خاتمہ کرلیا۔ واقعہ جمعرات کی سہ پہر تقریباً ساڑھے چار بجے پیش آیا جب وہ شاہراہ دستور پر اپنے دفتر کی طرف جا رہے تھے ۔ پولیس ذرائع کے مطابق ایس پی عدیل اکبر نے فون کال سننے کے بعد اپنے گن مین سے اسلحہ لیا اور گاڑی کے اندر ہی خود پر فائر کردیا۔ گولی سر پر لگی جس کے نتیجے میں وہ شدید زخمی ہو گئے ، انہیں فوری طور پر پہلے پولی کلینک پھر پمز ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئے ۔ ذرائع کے مطابق ایس پی عدیل اکبر کا تعلق کامونکی سے تھا، وہ پولیس سروس آف پاکستان کے 46ویں کامن سے وابستہ تھے اور اپنے بیچ کے ٹاپر افسر مانے جاتے تھے ۔ متوفی کے گھر ایک سالہ ننھی بیٹی اور اہلیہ ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ عدیل اکبر گزشتہ روز ڈینگی بخار میں مبتلا پائے گئے تھے تاہم اس کے باوجود وہ ڈیوٹی پر مسلسل حاضر رہے ۔ انہوں نے تین روز قبل چھٹی کی درخواست بھی دی تھی جو منظور نہ ہوئی۔ اتفاق یہ ہے کہ امریکا میں ماسٹرز کے لیے ان کی سکالرشپ کی منظوری کا خط بھی انہیں اسی روز موصول ہوا تھا۔
ذرائع کے مطابق ترقی کا معاملہ بھی ان کے ذہنی دباؤ کی ایک بڑی وجہ تھا کیونکہ ان کے تمام بیچ میٹس گزشتہ سال ایس پی کے عہدے پر ترقی پا چکے تھے جب کہ عدیل اکبر کی ترقی آئندہ بورڈ تک مؤخر کر دی گئی تھی ۔ بنیادی طور پر وہ اے ایس پی تھے اور ایک سکیل پر وموٹ کر کے انہیں ایس پی کا چارج سونپا گیا تھا ۔ واقعے کے بعد آئی جی اسلام آباد علی ناصر رضوی پمزہسپتال پہنچے اور ڈاکٹروں سے تفصیلات حاصل کیں۔ آئی جی کے مطابق واقعہ گاڑی کے اندر پیش آیا ہے ، سیف سٹی کی فوٹیج میں کوئی بیرونی مداخلت نظر نہیں آئی۔ موبائل فون فرانزک کے لیے بھیجا جا رہا ہے تاکہ آخری کال کا سراغ لگایا جا سکے ۔ پولیس نے جائے وقوعہ سے کلاشنکوف ، خون آلود یونیفارم اور دیگر شواہد محفوظ کر لیے ہیں۔ذرائع کا کہنا ہے کہ متوفی افسر کی آخری کال کی وائس ریکارڈنگ اور ڈیجیٹل ڈیٹا تفتیش کا حصہ بنایا جا رہا ہے ۔ ترجمان اسلام آباد پولیس کے مطابق ایس پی آئی نائن عدیل اکبر شاہراہ دستور سے اپنے دفتر جا رہے تھے جب انہیں ان کی گاڑی کے اندر فائر لگا، واقعے کی تفتیش جاری ہے ۔وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے کہا یہ ایک حساس معاملہ ہے ، تحقیقات کے بعد تمام حقائق عوام کے سامنے لائے جائیں گے ۔ عدیل اکبر کو بلوچستان سے ریکوزیشن کر کے اسلام آباد تعینات کیا گیا تھا۔
ایس پی عدیل اکبر کی نمازِ جنازہ اسلام آباد پولیس لائنز میں ادا کر کے خصوصی سکواڈ میں آبائی علاقے کو روانہ کر دی گئی ۔ذرائع کے مطابق پولیس نے متوفی کے جسم سے نمونے حاصل کر لیے ہیں جن کی میڈیکل و فرانزک رپورٹ کو تفتیش کا حصہ بنایا جائے گا۔ ابتدائی شواہد کے مطابق کسی بیرونی دباؤ یا سازش کے آثار نہیں ملے ، تاہم حتمی رپورٹ فرانزک تجزیے اور کال ڈیٹا کے بعد سامنے آئے گی ۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ بلوچستان میں تعیناتی کے دوران ایس پی کی جانب سے جرائم پیشہ افراد کے خلاف اٹھائے جانے والے اقدامات کا جائزہ بھی لیا جائے گا اور اس حوالے سے بھی تحقیقات کی جائیں گی ۔ 2016 میں اے آئی جی آپریشنز عاشر حمید کی پراسرار موت ہوئی تھی جو اپنے کمرے میں مردہ حالت میں پائے گئے تھے ، اسی طرح ایک انسپکٹر اور ایک لیڈی کانسٹیبل کی موت بھی پراسرار طور پر ہوئی تھی ان تمام واقعات کی تحقیقات سامنے نہیں آئیں ۔ یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ گزشتہ ڈیڑھ سال کے دوران متعدد مختلف رینک کے افسر جن میں ڈی آئی جی ، ایس ایس پیز اور ایس پیز شامل ہیں، اپنے تبادلے دوسرے صوبوں یا اداروں میں کروا چکے ہیں۔