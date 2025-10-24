اسلام آباد ہائیکورٹ:بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتوں کے احکامات پر مکمل عملدر آمد کا حکم
سلمان اکرم کی فہرست کے مطابق ملاقاتوں کی اجازت دی جائے ، لارجر بینچ، قیدیوں کی سیاسی گفتگو پر پابندی کا قانون بحال عمران خان سے ملاقات کے بغیر کابینہ تشکیل نہیں دونگا :آج سے عوام میں جا رہا ہوں،وزیر اعلیٰ پختو نخوا ، ناکے پر دھرنا
اسلام آباد،راولپنڈی (اپنے نامہ نگار سے ، خبر نگار )اسلام آباد ہائیکورٹ کے چیف جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر کی سربراہی میں جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس محمد اعظم خان پرمشتمل لارجر بینچ نے جیل میں قیدیوں کی سیاسی گفتگو پر پابندی کا قانون کالعدم قرار دینے کا سنگل بینچ کا فیصلہ معطل کرتے ہوئے بانی تحریک انصاف سے جیل ملاقاتوں کے معاملے پر سپرنٹنڈ نٹ اڈیالہ جیل کو عدالتی احکامات پر مکمل عملدرآمد کرنے کی ہدایت کر دی۔گزشتہ روزبانی پی ٹی آئی عمران خان سے جیل ملاقاتوں سے متعلق تمام درخواستیں اور حکومت پنجاب کی جیل رولز سے متعلق درخواست کویکجا کر کے سماعت کی گئی ۔جسٹس ارباب محمد طاہر نے استفسار کیاکہ کیا اٹارنی جنرل کو معاونت کیلئے نوٹس جاری کیا گیا تھا؟ جس پر ایڈووٍٍکیٹ جنرل پنجاب نے کہاکہ نہیں،جسٹس ارباب محمد طاہر نے استفسار کیاکہ کیا قانون کالعدم قرار دینے سے پہلے اٹارنی جنرل کو نوٹس جاری کرنا لازمی ہے ؟ جس پر ایڈووکیٹ جنرل پنجاب نے کہاکہ جی بالکل،اس موقع پر سپرنٹنڈ نٹ اڈیالہ جیل غفور انجم روسٹرم پر آگئے اور کہاکہ انکی باقاعدہ ملاقاتیں ہوتی ہیں۔دلائل سننے کے بعد لارجر بینچ نے سپر نٹنڈنٹ اڈیالہ جیل کو ہدایت کی کہ 24 مارچ کے عدالتی فیصلے پر مکمل عملدرآمد یقینی بنایا جائے اور وکیل سلمان اکرم راجہ کی جانب سے دی گئی فہرست کے مطابق ملاقاتوں کی اجازت دی جائے ، عدالت نے ہدایت کی کہ تمام ملاقاتیں جیل ایس او پیز کے مطابق کرائی جائیں،بعد ازاں لارجر بینچ نے پنجاب حکومت کی اپیل پر محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے جیل میں قیدیوں کی سیاسی گفتگو پر پابندی کا قانون کالعدم قرار دینے کا سنگل بینچ کا فیصلہ معطل کرتے ہوئے جیل میں قیدیوں کی سیاسی گفتگو پر پابندی کا قانون بحال کر دیا۔
ادھر عمران خان کے خلاف 26 نومبر احتجاج کے 6 مقدمات میں ضمانت کی درخواست پر عدالت نے آئندہ تاریخ پر تمام مقدمات کا مکمل ریکارڈ طلب کر لیا۔راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کے جج امجد علی شاہ نے سماعت کی۔ادھر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی ،سلمان اکرم راجا سمیت کسی کی بھی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ ہو سکی ،میٹنگ کے بعد وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کمرے سے باہر آئے اور اڈیالہ روڈ داہگل پر جا کر بیٹھ گئے اور دھرنا دیدیا ۔ جس سے پولیس کی دوڑیں لگ گئیں اور پولیس نے سارے افراد کو اپنی حصار میں لے لیا ۔ اس موقع پر نعرے بازی بھی کی گئی۔اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا سہیل آفریدی نے کہا ریاست اگر ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو اسکے لیڈر سے ملنے نہیں دے گی تو ہم کیسے تعاون کریں گے ۔ عدالتی احکامات کے باوجود ہمیں اپنے لیڈر سے ملنے نہیں دیا گیا، سہیل آفریدی نے کہا کہ وفاقی اور پنجاب حکومت کو ملاقات کیلئے لکھا ہے ، عدالتوں میں بھی گئے لیکن کوئی نہیں سن رہا، سوچنا پڑے گا ملک کس طرف جا رہا ہے ۔اب عوام کی عدالت میں جاؤں گا،پارٹی کی طرف سے جو بھی ہدایات آئیں گی اس پر عمل کروں گا، بانی کی اجازت کے بغیر کابینہ تشکیل نہیں پائے گی۔