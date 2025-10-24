صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قطر کا پاکستان میں3ارب ڈالر کی سرمایہ کاری معاہدے پر اتفاق:اہم پروٹو کولز پر دستخط

  • پاکستان
قطر کا پاکستان میں3ارب ڈالر کی سرمایہ کاری معاہدے پر اتفاق:اہم پروٹو کولز پر دستخط

اسلام آباد میں چھٹے مشترکہ وزارتی کمیشن کا اجلاس ختم ،اقتصادی و تکنیکی تعاون کے متعدد پروٹوکولز پر دستخط کئے گئے قطری لیبر مارکیٹ میں ہنرمند پاکستانیوں کیلئے مواقع بڑھانے پر اتفاق،ساتواں مشترکہ وزارتی اجلاس 2026ء میں ہوگا

اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک )پاکستان اور قطر کے درمیان چھٹے مشترکہ وزارتی کمیشن کا اجلاس ختم ہو گیا جس دوران قطر نے پاکستان میں تین ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کے معاہدے پر اتفاق کرلیا، اجلاس میں دونوں ممالک کے درمیان اہم پروٹوکولز پر دستخط بھی ہوئے ۔ دونوں ممالک نے ثقافت، میڈیا کے شعبے میں ’’ایئر آف کلچر‘‘ پروگرام شروع کرنے ،ٹرانسپورٹ میں برقی، خودکار اور ہائیڈروجن  گاڑیوں کی ٹیکنالوجی میں تعاون پر اتفاق کیا۔ وزیرتجارت جام کمال خان اور قطری وزیر تجارت وصنعت فیصل بن ثانی اجلاس میں شریک ہوئے ، ایس آئی ایف سی اور قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی کے درمیان روابط مضبوط بنانے پر زور دیا گیا ،ٹرانسپورٹ، تعلیم، صحت، آئی ٹی، مزدور اور ثقافت کے شعبوں میں تعاون کے پروٹوکولز طے کر لیے گئے ۔اجلاس میں موٹروے ، پبلک ٹرانسپورٹ اور برقی گاڑیوں میں قطری سرمایہ کاری کے امکانات پر بات چیت کی گئی، ایوی ایشن تعلقات مضبوط کرنے کیلئے 2026 ء میں مشاورت پر اتفاق کیا گیا ، اجلاس میں تعلیم و فنی تربیت کے شعبوں میں مشترکہ پروگرامز پر پیشرفت بھی ہوئی۔قطرمیں پاکستانی طبی ماہرین کی شمولیت اور صحت کے منصوبوں پر تعاون کا فیصلہ بھی کر لیا گیا ، میڈیا، ثقافت اور فلم کے شعبوں میں مشترکہ پروڈکشن اور پروگرام تبادلے پر اتفاق کر لیا گیا ۔اجلاس میں ای-گورننس، سمارٹ سٹیز اور ڈیجیٹل معیشت میں شراکت بڑھانے پر زور دیا گیا ، قطری لیبر مارکیٹ میں ہنرمند پاکستانیوں کے روزگار کے مواقع بڑھانے پر اتفاق کیا گیا ۔ ساتواں پاک-قطر مشترکہ وزارتی اجلاس 2026ء میں منعقد ہوگا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

سکوں سے سکوٹی کی خریداری، گننے میں تین گھنٹے لگے

انڈے کھانے سے صحت کو حاصل ہونیوالے فائدے

بال سفید ہونے سے ہونیوالے عجیب فائدے کا انکشاف

نو ہزار گھنٹوں تک فعال رہنے والا نیا بیٹری سسٹم تیار

بیوی کا نمبر موٹی کے نام سے محفوظ ،شوہر کو زر تلافی کا حکم

وہ کام جس سے آپ چائے کو صحت کیلئے مفید بنا سکتے ہیں

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اوکاڑہ سے ورجینیا تک
رؤف کلاسرا
خالد مسعود خان
کبھی کبھی ایسے کالم بھی برداشت کیجئے
خالد مسعود خان
بابر اعوان
بلوچستان … Call Attention Notice
بابر اعوان
رسول بخش رئیس
جدید شعوری بیداری
رسول بخش رئیس
سلمان غنی
بلدیاتی انتخابات اور ارتکازِ اختیارات
سلمان غنی
امیر حمزہ
غزہ کا سائنسدان، نوبیل انعام اور پاکستان
امیر حمزہ
Dunya Bethak