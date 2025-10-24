نومبر میں احتجاج کی تجویز زیرغور نہیں
لاہور( این این آئی)تحریک انصاف کے سینئر رہنما و سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے کہا ہے کہ نومبر میں احتجاج سے متعلق کوئی تجویز زیرغور نہیں، عمران خان کی بنی گالہ منتقلی پر مشاورت کریں گے۔
بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے 200 فیصد امکانات ہیں، بانی کے کیسز میرٹ پر چلیں تو ایک دن بھی جیل میں نہیں رہیں گے ، کافی کیسز میں بانی پی ٹی آئی کی ضمانتیں ہو چکی ہیں، لیگل گراؤنڈز پر ایسا کچھ نہیں کہ بانی پی ٹی آئی مزید جیل میں رہیں۔انٹر ویو میں انہوں نے کہا کہ طارق فضل چوہدری نے کل بیان دیا کہ پتا نہیں اس میں کتنی سنجیدگی ہے ، بانی پی ٹی آئی کی بنی گالہ منتقلی پر پارٹی میں مشاورت کریں گے ۔