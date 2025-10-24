جولائی تا ستمبر حکومت نے515ارب روپے قرض لیا،گزشتہ سال سے 41فیصد زیادہ
پچھلے مالی سال کے پہلے تین ماہ میں 363ارب قرض لیا گیا تھا،رواں مالی سال 5 ہزار 777 ارب قرض لیا جائے گا رواں مالی سال 40 کروڑ ڈالر کے بانڈز جاری ہونگے ، قرض اور ڈیپازٹس رول اوور منصوبہ آئی ایم ایف معاہدہ کا حصہ
اسلام آباد (مدثر علی رانا)حکومت نے مالی سال 2025-26 کی پہلی سہ ماہی (جولائی تا ستمبر) کے دوران 515 ارب روپے کا قرض حاصل کیا۔ وزارتِ اقتصادی امور کی دستاویز کے مطابق گزشتہ مالی سال اسی عرصے میں 363 ارب روپے قرض لیا گیا تھا، یوں رواں سال کے دوران قرض میں41 فیصد سے زائد اضافہ ہوا ہے ۔رپورٹ کے مطابق رواں مالی سال مجموعی طور پر 5 ہزار 777 ارب روپے قرض حاصل کرنے کا تخمینہ ہے ۔ جولائی میں 198 ارب ، اگست میں 192 ارب اور ستمبر میں 124 ارب روپے کا قرض لیا گیا۔پراجیکٹ فنانسنگ کی مد میں باہمی اور کثیرالملکی معاہدوں کے تحت 6 ارب 40 کروڑ ڈالر قرض حاصل کرنے کا منصوبہ ہے ۔ رواں مالی سال صرف 40 کروڑ ڈالر مالیت کے بانڈز جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ۔دستاویز کے مطابق ستمبر میں حکومت نے 43 کروڑ 66 لاکھ ڈالر قرض حاصل کیا، جبکہ اگست میں 68 کروڑ ڈالر موصول ہوئے ۔ ستمبر میں حاصل شدہ قرض میں 25 کروڑ 96 لاکھ ڈالر باہمی و کثیرالملکی معاہدوں کے تحت اور 17 کروڑ 70 لاکھ ڈالر نیا پاکستان سرٹیفکیٹس کے ذریعے حاصل کیے گئے ۔
رپورٹ میں بتایا گیا کہ اگست میں سعودی آئل فیسیلٹی کے تحت 10 کروڑ ڈالر موصول ہوئے ، جب کہ پورے مالی سال میں اس مد کے تحت 1 ارب ڈالر کی آمد متوقع ہے ۔ جولائی تا ستمبر کے دوران 4 کروڑ ڈالر کی گرانٹس بھی ملی ہیں۔وفاقی حکومت کے مطابق رواں مالی سال کے لیے 19 ارب 92 کروڑ ڈالر کی بیرونی فنانسنگ کا تخمینہ لگایا گیا ہے ۔ سعودی عرب اور چین سے 9 ارب ڈالر کے سیف ڈیپازٹس رول اوور کیے جائیں گے ۔یہ عمل آئی ایم ایف کے ساتھ طے شدہ معاہدے کا حصہ ہے ۔رپورٹ میں بتایا گیا کہ رواں مالی سال مجموعی طور پر 25 ارب ڈالر سے زائد قرض حاصل کرنے کا تخمینہ ہے جس میں 12 ارب ڈالر دوست ممالک کے رول اوور اور 2 ارب ڈالر آئی ایم ایف قرض کی قسطیں شامل ہیں۔ سعودی عرب اور چین کے ڈیپازٹس کی تجدید کی ذمہ داری وزارتِ خزانہ کے پاس ہوگی جبکہ یو اے ای کے 3 ارب ڈالر کا رول اوور مرکزی بینک کرائے گا۔ ایشیائی ترقیاتی بینک سے 1 ارب 92 کروڑ ڈالر، عالمی بینک سے 1 ارب 66 کروڑ ڈالر اور اسلامک ڈویلپمنٹ بینک سے 86 کروڑ ڈالر کی وصولی متوقع ہے جن میں سے 70 کروڑ ڈالر شارٹ ٹرم کے لیے ہوں گے ۔مزید برآں رواں مالی سال 25 کروڑ ڈالر کے پانڈا بانڈز، 40 کروڑ ڈالر کے بانڈز اور 61 کروڑ ڈالر کے نیا پاکستان سرٹیفکیٹس جاری کرنے کا منصوبہ ہے ۔