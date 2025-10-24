صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لاہورسائنس میلہ کل کریسنٹ ماڈل ہائر سیکنڈری سکول میں شروع ہوگا

  • پاکستان
لاہور(سٹاف رپورٹر)پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کے اشتراک سے 2 روزہ لاہور سائنس میلہ کل 25 اکتوبر بروز ہفتہ کریسنٹ ماڈل ہائر سیکنڈری سکول میں شروع ہو گا۔

میلے کا انعقاد خوارزمی سائنس سوسائٹی کے زیر اہتمام ہو رہا ہے جس کے جنرل سیکرٹری ڈاکٹر صبیح انور نے ملک میں سائنس کو فروغ دینے کے مقصد کے ساتھ اس میلے کا آغاز 2017 میں کیا تھا۔ پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کے ترجمان ڈاکٹر راشد محمود نے کہا عوام الناس بالخصوص لاہور کے رہائشی اپنے اہلخانہ کے ہمراہ اس سائنس میلے میں بھرپور شرکت کریں کیونکہ پی اے ای سی کے مختلف سنٹرز اور کئی دیگر اعلیٰ تحقیق و ترقی سے منسلک اداروں کی ٹیمیں یہاں پہنچ رہی ہیں۔

