ڈورسے نوجوان کی موت:36گھنٹے بعد حادثات کی دفعات کے تحت مقدمہ درج
لاہور (کرائم رپورٹر )نواں کوٹ میں کٹی پتنگ کی ڈور گلے پر پھرنے سے نوجوان کی ہلاکت کا مقدمہ پولیس نے 36 گھنٹوں بعد درج کر لیا۔
نواں کوٹ پولیس نے قتل کا مقدمہ اپنی مدعیت میں حادثات کی دفعات کے تحت درج کیا اورحادثات کی دفعات کے تحت پکڑے جانے پر ملزمان کو ریلیف ملے گا۔دوسری طرف تاہم تاحال اعلیٰ پولیس افسران نے کوئی ٹیم تشکیل دی نہ ہی کوئی ملزم گرفتار ہو سکا،پولیس نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے بغیر ورثا کے حوالے کیا تھا ۔واضح رہے کہ پتنگ کی ڈور سے جاں بحق ہونیوالا نوجوان نعمان یوسف گھر کا واحد کفیل تھا اورڈبل ملازمت کرکے اپنے عمررسیدہ والدین اور چھوٹے بہن بھائیوں کی کفالت کر رہا تھا۔