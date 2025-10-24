کروڑوں روپے خورد برد کیس: سابق اے ڈی سی آر سیالکوٹ اقبال سنگھڑا کی ضمانت خارج
لاہور(کورٹ رپورٹر )اینٹی کرپشن عدالت کے جج جاوید اقبال وڑائچ نے کروڑوں روپے خورد برد کرنے کے کیس میں سابق اے ڈی سی آر سیالکوٹ محمد اقبال سنگھڑا کی ضمانت بعدازگرفتاری خارج کردی ،پراسیکیوٹر نے موقف اپنایا کہ ملزم کے خلاف ٹھوس ثبوت موجود ہیں ، ضمانت خارج کی جائے ۔
