صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیالکوٹ :مبینہ مقابلے ، ساتھیوں کی فائرنگ سے 2ملزم ہلاک

  • پاکستان
سیالکوٹ :مبینہ مقابلے ، ساتھیوں کی فائرنگ سے 2ملزم ہلاک

ٹیم کسوالی پلی راجباہ کی پٹڑی پر مختار، چونڈہ ظفروال روڈ پر علی رضا مارا گیا

سیالکوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر ،نمائندہ دنیا )پنجاب پولیس کے ذیلی ادارے کرائم کنٹرول ڈیپارٹمنٹ (سی سی ڈی )سے مبینہ مقابلے ، 2ملزم اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گئے ، ایک فرار ہونے میں کامیاب ہوگیا۔ تفصیلات کے مطابق سی سی ڈی سیالکوٹ کی ٹیم کسوالی پلی راجباہ کی پٹڑی پر ناکہ لگائے ہوئی تھی کہ موٹرسائیکل سوار 3ملزموں نے پولیس کو دیکھتے ہی فائرنگ شروع کردی،پولیس نے فائرنگ کا سلسلہ بند ہونے پر سرچ آپریشن کیا تو ملزم مختار علی سکنہ شیخوپورہ اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے شدید زخمی ہونے پر گرا پڑا تھااور بعدازاں دم توڑ گیا ۔علاوہ ازیں سیالکوٹ میں چونڈہ ظفروال روڈ پر پولیس گشت پر مامور تھی کہ ملزموں نے پولیس کو دیکھتے ہی فائرنگ شروع کردی جس کے نتیجہ میں اشتہاری ملزم علی رضا سکنہ وڈالہ سندھواں اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے مارا گیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

بچی کو زیادتی کے بعد قتل کرنیوالے مجرم کی سزائے موت برقرار

متعدد وارداتیں، شہری لاکھوں کی نقدی اور قیمتی اشیا سے محروم

سیالکوٹ : مبینہ مقابلے، ساتھیوں کی فائرنگ سے 2 ملزم ہلاک

ڈور سے نوجوان کی موت: 36 گھنٹے بعد حادثات کی دفعات کے تحت مقدمہ درج

تلونڈی :ٹریکٹر کی ٹکر، باپ جاں بحق، ماں بیٹا زخمی

کنگن پور، 11 سالہ بچی مبینہ زیادتی کے بعد قتل

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اوکاڑہ سے ورجینیا تک
رؤف کلاسرا
خالد مسعود خان
کبھی کبھی ایسے کالم بھی برداشت کیجئے
خالد مسعود خان
بابر اعوان
بلوچستان … Call Attention Notice
بابر اعوان
رسول بخش رئیس
جدید شعوری بیداری
رسول بخش رئیس
سلمان غنی
بلدیاتی انتخابات اور ارتکازِ اختیارات
سلمان غنی
امیر حمزہ
غزہ کا سائنسدان، نوبیل انعام اور پاکستان
امیر حمزہ
Dunya Bethak