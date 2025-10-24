صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان ، پولینڈ کا تجارت، توانائی دفاع میں تعاون بڑھانے پر اتفاق

  • پاکستان
پاکستان ، پولینڈ کا تجارت، توانائی دفاع میں تعاون بڑھانے پر اتفاق

اسلام آباد (اے پی پی)پاکستان اور پولینڈ نے تجارت، توانائی، بنیادی ڈھانچے ، دفاع، انسداد دہشت گردی، سائنس و ٹیکنالوجی اور تعلیم میں دوطرفہ تعاون کو بڑھانے پر اتفاق کیا۔

پولینڈ کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ رادوسواف سکورسکی کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے اسحاق ڈار نے کہا کہ دوطرفہ تعلقات بہت مثبت سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہماری دوطرفہ تجارت کا حجم ایک بلین ڈالر سے زیادہ ہے اور دونوں فریقوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ تجارتی اور اقتصادی تعاون کو مزید وسعت دینے کی بے پناہ صلاحیت موجود ہے ۔ اسحاق ڈار نے کشمیر اور فلسطین تنازع کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ دونوں ممالک کی وزارت خارجہ نے مفاہمت کی یادداشت (ایم او یو) پر دستخط کیے ہیں جس کا مقصد فریقین کے درمیان تعاون کو مزید فروغ دینا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد میں انسٹی ٹیوٹ آف سٹریٹجک سٹڈیز اور پولینڈ کے انسٹی ٹیوٹ آف انٹرنیشنل افیئرز کے درمیان تعاون کے لئے ایم او یو پر دستخط کیے گئے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

اسرائیل نے مغربی کنارے کو ضم کرنیکی کوشش کی تو ہماری حمایت ختم:ٹرمپ

اسرائیلی وزیر نے سعودی عرب مخالف بیان پر معذرت کرلی

شیخ ڈاکٹر صالح بن فوزان سعودی عرب کے مفتی اعظم مقرر

پاک افغان سرحد بند ہونے سے اشیا کی قیمتوں میں اضافہ

عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں 5فیصد اضافہ

کنگ چارلس کی سسٹین چیپل میں پوپ کیساتھ پہلی بار عبادت

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اوکاڑہ سے ورجینیا تک
رؤف کلاسرا
خالد مسعود خان
کبھی کبھی ایسے کالم بھی برداشت کیجئے
خالد مسعود خان
بابر اعوان
بلوچستان … Call Attention Notice
بابر اعوان
رسول بخش رئیس
جدید شعوری بیداری
رسول بخش رئیس
سلمان غنی
بلدیاتی انتخابات اور ارتکازِ اختیارات
سلمان غنی
امیر حمزہ
غزہ کا سائنسدان، نوبیل انعام اور پاکستان
امیر حمزہ
Dunya Bethak