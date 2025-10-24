پاکستان ، پولینڈ کا تجارت، توانائی دفاع میں تعاون بڑھانے پر اتفاق
اسلام آباد (اے پی پی)پاکستان اور پولینڈ نے تجارت، توانائی، بنیادی ڈھانچے ، دفاع، انسداد دہشت گردی، سائنس و ٹیکنالوجی اور تعلیم میں دوطرفہ تعاون کو بڑھانے پر اتفاق کیا۔
پولینڈ کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ رادوسواف سکورسکی کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے اسحاق ڈار نے کہا کہ دوطرفہ تعلقات بہت مثبت سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہماری دوطرفہ تجارت کا حجم ایک بلین ڈالر سے زیادہ ہے اور دونوں فریقوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ تجارتی اور اقتصادی تعاون کو مزید وسعت دینے کی بے پناہ صلاحیت موجود ہے ۔ اسحاق ڈار نے کشمیر اور فلسطین تنازع کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ دونوں ممالک کی وزارت خارجہ نے مفاہمت کی یادداشت (ایم او یو) پر دستخط کیے ہیں جس کا مقصد فریقین کے درمیان تعاون کو مزید فروغ دینا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد میں انسٹی ٹیوٹ آف سٹریٹجک سٹڈیز اور پولینڈ کے انسٹی ٹیوٹ آف انٹرنیشنل افیئرز کے درمیان تعاون کے لئے ایم او یو پر دستخط کیے گئے ۔