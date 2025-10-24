ڈی جی پی آرفرید احمد نے عہدے کا چارج سنبھال لیا
دفتر آمد پر سٹاف نے استقبال کیا،سیکرٹری اطلاعات طاہر رضا ہمدانی کی ملاقات افسران حکومتی پالیسیوں کو نمایاں کرنے کیلئے محنت سے کام کریں:فرید احمد
لاہور(اپنے نامہ نگارسے )نئے تعینات ہونے والے ڈائریکٹر جنرل پبلک ریلیشنزپنجاب فرید احمد نے گزشتہ روز اپنے عہدے کا چارج سنبھال لیااور محکمہ تعلقات عامہ کے دفتر میں ان سے سیکرٹری اطلاعات سید طاہر رضا ہمدانی کی ملاقات ہوئی ،اس دوران محکمانہ امور پرتبادلہ خیال کیا گیا۔ قبل ازیں محکمہ تعلقات عامہ کے سٹاف نے نئے ڈی جی پی آر کا دفتر آمد پر استقبال کیا، ڈی جی پی آر فرید احمد نے پرنٹ، الیکٹرانک، اشتہارات، ڈیجیٹل، ایڈمن اور ٹیکنیکل ونگ کا معائنہ کیا ۔ ڈائریکٹرز محمد سہیل جنجوعہ، محمدسہیل رانا، خورشید جیلانی، ملک احمدنعیم،صدیق کیانی نے اپنے ونگز کے متعلق بریفنگ دی ۔ اس موقع پر فرید احمد نے کہا کہ افسران حکومتی پالیسیوں اور اقدامات کو میڈیا میں نمایاں کرنے کیلئے محنت اور جانفشانی سے کام کریں،مختلف شعبوں کے سربراہ ماتحت عملے کی کارکردگی پر خصوصی توجہ دیں، محکمانہ امور کم سے کم وقت میں نمٹانے کیلئے بروقت ضروری اقدامات کئے جائیں۔