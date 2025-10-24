آئی جی جیل خانہ جات نے 19 افسروں کے تبادلے کر دئیے
لاہور (کرائم رپورٹر )محکمہ جیل خانہ جات میں تقرروتبادلے کر دئیے گئے ۔آئی جی جیل خانہ جات نے 19 جیل افسران کے تبادلے کر دئیے ۔
محمد افضال اسسٹنٹ سپرنٹنڈنٹ ہائی سیکیورٹی جیل ساہیوال ،عاشق حسین کو اسسٹنٹ سپرنٹنڈنٹ جیل خانیوال ،نادر خان اسسٹنٹ سپرنٹنڈنٹ جیل رحیم یار خان ۔محمد اسلم اسسٹنٹ سپرنٹنڈنٹ ڈسٹرکٹ جیل بہاولنگر ،محسن افضل اسسٹنٹ سپرنٹنڈنٹ ڈسٹرکٹ جیل گجرات ،عزیز الرحمان اسسٹنٹ سپرنٹنڈنٹ سنیٹرل جیل فیصل آباد ، اشتیاق احمد کو ان پے سکیل پر اسسٹنٹ سپرنٹنڈنٹ سنیٹرل جیل بہاولپور،معشوق احمد کو آن پے سکیل پر اسسٹنٹ سپرنٹنڈنٹ ڈسٹرکٹ جیل لودھراں ،محمد یوسف اسسٹنٹ سپرنٹنڈنٹ ڈسٹرکٹ جیل گجرات ، محمد سرور اسسٹنٹ سپرنٹنڈنٹ ڈسٹرکٹ جیل ملتان ، محمد اکرم اسسٹنٹ سپرنٹنڈنٹ سب جیل پنڈی بھٹیاں ، نیاز احمد اسسٹنٹ سپرنٹنڈنٹ ڈسٹرکٹ جیل نارووال ،محمد اعظم اسسٹنٹ سپرنٹنڈنٹ ڈسٹرکٹ جیل وہاڑی ،محمد امین اسسٹنٹ سپرنٹنڈنٹ ڈسٹرکٹ جیل اٹک ،عامر عباس اسسٹنٹ سپرنٹنڈنٹ ڈسٹرکٹ جیل نارووال ، محمد امین اسسٹنٹ سپرنٹنڈنٹ ڈسٹرکٹ جیل لودھراں ، محمد خاں اسسٹنٹ سپرنٹنڈنٹ ڈسٹرکٹ جیل حافظ آباد تعینات کر دیا گیا۔آئی جی جیل خانہ جات میاں فاروق نذیر نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔