صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ارکان پارلیمنٹ کی تنخواہوں میں اضافہ کیخلاف درخواست مسترد متعلقہ فورم سے رجوع کی ہدایت

  • پاکستان
ارکان پارلیمنٹ کی تنخواہوں میں اضافہ کیخلاف درخواست مسترد متعلقہ فورم سے رجوع کی ہدایت

اسلام آباد (اپنے نامہ نگار سے ) اسلام آباد ہائیکورٹ کے جسٹس ارباب محمد طاہر نے اراکینِ پارلیمنٹ کی تنخواہوں، الاؤنسز اور مراعات میں اضافے کے خلاف دائر درخواست مسترد کر دی۔

 رجسٹرار آفس کے اعتراضات کے ساتھ سماعت کے دوران درخواستگزارشہری عبداللہ شفیق نے اپنی درخواست میں سپیکر قومی اسمبلی، چیئرمین سینیٹ اور دیگر اراکینِ پارلیمنٹ کی تنخواہوں میں اضافہ چیلنج کرتے ہوئے مؤقف اختیار کیا کہ 15 ہزار روپے ماہانہ تنخواہ لینے والے عام شہری کے مقابلے میں اراکینِ پارلیمنٹ کی تنخواہیں غیر منصفانہ طور پر زیادہ ہیں۔ درخواست میں استدعا کی گئی تھی کہ تمام اراکین کی تنخواہیں حقیقت پر مبنی بنائی جائیں۔ رجسٹرار آفس نے اعتراض عائد کیا کہ درخواست میں استدعا واضح نہیں، درخواست میں سپیکر، چیئرمین، ڈپٹی چیئرمین سینیٹ، ڈپٹی سپیکر اسمبلی سمیت تمام اراکینِ پارلیمنٹ کو فریق بنایا گیا تھا، عدالت نے متعلقہ فورم سے رجوع کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے درخواست مسترد کر دی۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

فلمیں نہ ملنے پر مایوس ہوا، خود ہدایتکاروں سے کام مانگا :بوبی دیول

شادی کا لباس خاص ، ہونیوالی بہو کو دونگی:ماہرہ خان

رام چرن کے ہاں جڑواں بچوں کی پیدائش متوقع

مردوں کی کمائی میں بھی برکت نہیں ہوتی:ثانیہ سعید

اسرانی کی موت کے بعد انو کپور نے بھی اپنی آخری خواہش بتادی

شریکِ حیات سے حد سے زیادہ توقعات رکھنا غلط :شمعون

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اوکاڑہ سے ورجینیا تک
رؤف کلاسرا
خالد مسعود خان
کبھی کبھی ایسے کالم بھی برداشت کیجئے
خالد مسعود خان
بابر اعوان
بلوچستان … Call Attention Notice
بابر اعوان
رسول بخش رئیس
جدید شعوری بیداری
رسول بخش رئیس
سلمان غنی
بلدیاتی انتخابات اور ارتکازِ اختیارات
سلمان غنی
امیر حمزہ
غزہ کا سائنسدان، نوبیل انعام اور پاکستان
امیر حمزہ
Dunya Bethak