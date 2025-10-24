ارکان پارلیمنٹ کی تنخواہوں میں اضافہ کیخلاف درخواست مسترد متعلقہ فورم سے رجوع کی ہدایت
اسلام آباد (اپنے نامہ نگار سے ) اسلام آباد ہائیکورٹ کے جسٹس ارباب محمد طاہر نے اراکینِ پارلیمنٹ کی تنخواہوں، الاؤنسز اور مراعات میں اضافے کے خلاف دائر درخواست مسترد کر دی۔
رجسٹرار آفس کے اعتراضات کے ساتھ سماعت کے دوران درخواستگزارشہری عبداللہ شفیق نے اپنی درخواست میں سپیکر قومی اسمبلی، چیئرمین سینیٹ اور دیگر اراکینِ پارلیمنٹ کی تنخواہوں میں اضافہ چیلنج کرتے ہوئے مؤقف اختیار کیا کہ 15 ہزار روپے ماہانہ تنخواہ لینے والے عام شہری کے مقابلے میں اراکینِ پارلیمنٹ کی تنخواہیں غیر منصفانہ طور پر زیادہ ہیں۔ درخواست میں استدعا کی گئی تھی کہ تمام اراکین کی تنخواہیں حقیقت پر مبنی بنائی جائیں۔ رجسٹرار آفس نے اعتراض عائد کیا کہ درخواست میں استدعا واضح نہیں، درخواست میں سپیکر، چیئرمین، ڈپٹی چیئرمین سینیٹ، ڈپٹی سپیکر اسمبلی سمیت تمام اراکینِ پارلیمنٹ کو فریق بنایا گیا تھا، عدالت نے متعلقہ فورم سے رجوع کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے درخواست مسترد کر دی۔