بارودی مواد کیس کا فیصلہ ،ملزم کو 20 سال قید کی سزا
انسداد دہشتگردی عدالت نے مجرم کو دو دفعات کے تحت قید بامشقت کی سزا سنائی صدیق علیم دہشتگردی میں ملوث، کا لعدم دہشتگرد تنظیم سے تعلق :پراسیکیوشن
لاہور(کورٹ رپورٹر )انسداد دہشتگردی عدالت کے جج عرفان حیدر نے دھماکا خیز بارودی مواد برآمدگی کیس میں ملزم صدیق علیم کو 20 سال قید کی سزا سنا دی، مجرم کو دو دفعات کے تحت دس دس سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی ۔ پراسیکیوشن نے موقف اپنایا کہ ملزم صدیق علیم سے دھماکا خیز بارودی مواد برآمد ہوا، ملزم کا کا لعدم دہشتگرد تنظیم سے تعلق ہے ،ملزم دہشتگردی کی سرگرمیوں میں ملوث ہے ۔