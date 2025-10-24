ججز کوڈ آف کنڈکٹ کا ترمیمی ایکٹ نافذالعمل، نوٹیفکیشن جاری
ضابطہ اخلاق کا مقصد عدالتی سالمیت ، آزادی اور احتساب کو برقرار رکھنا ہے نوٹیفکیشن سپریم جوڈیشل کونسل کے 18اکتوبر کے فیصلوں کے مطابق کیا گیا
اسلام آباد(کورٹ رپورٹر ) ججز کوڈ آف کنڈکٹ کا ترمیمی ایکٹ نافذالعمل، آفیشل نوٹیفکیشن جاری کردیا گیا، نوٹیفکیشن سپریم جوڈیشل کونسل کے 18 اکتوبر کے فیصلوں کے مطابق کیا گیا۔ جاری اعلامیہ کے مطابق ترامیم کا بنیادی مقصد اصل ڈرافٹ میں املا کی غلطیاں درست کرنا اور نئے آرٹیکلز شامل کرنا تھا ۔ ترامیم کے ذریعے رول پانچ میں نئے ذیلی حصے شامل کئے گئے ہیں۔ ججوں کیلئے ضابطہ اخلاق کا مقصد عدالتی سالمیت ، آزادی اور احتساب کے معیار کو برقرار رکھنا ہے ۔ کوڈ آف کنڈکٹ میں اصلاحات عدلیہ کے غیرمتزلزل عزم کا اظہار ہیں۔ سپریم جوڈیشل کونسل نے 18 اکتوبر کے اجلاس میں کوڈ آف کنڈکٹ میں ترامیم کی منظوری دی تھی۔