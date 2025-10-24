صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ججز کوڈ آف کنڈکٹ کا ترمیمی ایکٹ نافذالعمل، نوٹیفکیشن جاری

  • پاکستان
ججز کوڈ آف کنڈکٹ کا ترمیمی ایکٹ نافذالعمل، نوٹیفکیشن جاری

ضابطہ اخلاق کا مقصد عدالتی سالمیت ، آزادی اور احتساب کو برقرار رکھنا ہے نوٹیفکیشن سپریم جوڈیشل کونسل کے 18اکتوبر کے فیصلوں کے مطابق کیا گیا

اسلام آباد(کورٹ رپورٹر ) ججز کوڈ آف کنڈکٹ کا ترمیمی ایکٹ نافذالعمل، آفیشل نوٹیفکیشن جاری کردیا گیا، نوٹیفکیشن سپریم جوڈیشل کونسل کے 18 اکتوبر کے فیصلوں کے مطابق کیا گیا۔ جاری اعلامیہ کے مطابق ترامیم کا بنیادی مقصد اصل ڈرافٹ میں  املا کی غلطیاں درست کرنا اور نئے آرٹیکلز شامل کرنا تھا ۔ ترامیم کے ذریعے رول پانچ میں نئے ذیلی حصے شامل کئے گئے ہیں۔ ججوں کیلئے ضابطہ اخلاق کا مقصد عدالتی سالمیت ، آزادی اور احتساب کے معیار کو برقرار رکھنا ہے ۔ کوڈ آف کنڈکٹ میں اصلاحات عدلیہ کے غیرمتزلزل عزم کا اظہار ہیں۔ سپریم جوڈیشل کونسل نے 18 اکتوبر کے اجلاس میں کوڈ آف کنڈکٹ میں ترامیم کی منظوری دی تھی۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

سکوں سے سکوٹی کی خریداری، گننے میں تین گھنٹے لگے

انڈے کھانے سے صحت کو حاصل ہونیوالے فائدے

بال سفید ہونے سے ہونیوالے عجیب فائدے کا انکشاف

نو ہزار گھنٹوں تک فعال رہنے والا نیا بیٹری سسٹم تیار

بیوی کا نمبر موٹی کے نام سے محفوظ ،شوہر کو زر تلافی کا حکم

وہ کام جس سے آپ چائے کو صحت کیلئے مفید بنا سکتے ہیں

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اوکاڑہ سے ورجینیا تک
رؤف کلاسرا
خالد مسعود خان
کبھی کبھی ایسے کالم بھی برداشت کیجئے
خالد مسعود خان
بابر اعوان
بلوچستان … Call Attention Notice
بابر اعوان
رسول بخش رئیس
جدید شعوری بیداری
رسول بخش رئیس
سلمان غنی
بلدیاتی انتخابات اور ارتکازِ اختیارات
سلمان غنی
امیر حمزہ
غزہ کا سائنسدان، نوبیل انعام اور پاکستان
امیر حمزہ
Dunya Bethak