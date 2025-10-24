پختو نخوا حکومت کی گاڑیاں ہمیں دی جائیں ،سندھ کا وفاق کو خط
غیر ملکی مہمانوں ،وی آئی پیز کی سکیورٹی کیلئے گاڑیاں سندھ کو دیدی جائیں
کراچی (سٹاف رپورٹر)خیبرپختونخوا حکومت کا وفاق کی جانب سے دی گئیں بلٹ پروف گاڑیاں لینے سے انکار کے بعد سندھ کے محکمہ داخلہ نے وفاق کو خط میں کہا کہ ان بلٹ پروف گاڑیوں کو صوبہ سندھ کو فراہمی کیا جائے ۔ محکمہ داخلہ سندھ نے وفاقی حکومت کو درخواست کی کہ غیر ملکی مہمانوں، وی وی آئی پیز اور معزز شخصیات کی سکیورٹی کے لیے گاڑیوں کی ضرورت ہوتی ہے ،محکمہ داخلہ سندھ نے خط میں کہا کہ پیشگی سکیورٹی اقدامات کے لیے بلٹ پروف گاڑیوں کی اشد ضرورت ہے ۔