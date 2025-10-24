صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اغوا ہونے بلوچستان پولیس کے افسر کی لاش مل گئی:حکام

  • پاکستان
کوئٹہ(سٹاف رپورٹر)ضلع مستونگ میں چند روز قبل اغوا ہونے والے ڈی ایس پی نوشکی یوسف ریکی کو فائرنگ کرکے شہید کر دیا گیا۔

پولیس ذرائع کے مطابق ڈی ایس پی یوسف ریکی ہفتہ اور اتوار کی درمیانی شب نوشکی سے کوئٹہ جارہے تھے کہ مستونگ کے علاقے کردگاپ میں نامعلوم مسلح افراد نے انہیں اغوا کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا۔پولیس کا کہنا ہے کہ اغوا کاروں نے افسر کو اپنے ساتھ لے جا کربہیمانہ تشدد کا نشانہ بنایا اور پھر فائرنگ کرکے شہید کر دیا، گزشتہ صبح کردگاپ کے قریب واقع علاقے کلی شربت خان سے یوسف ریکی کی لاش برآمد ہو ئی، اطلاع ملتے ہی پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں اور علاقے کو مکمل طور پر گھیرے میں لے لیا ، لاش کو فوری طور پر ضروری کارروائی کیلئے مستونگ کے ضلعی ہسپتال منتقل کر دیا گیا ۔ 

