مغربی کنارے کو ضم کرنیکااسرائیلی فیصلہ مسترد ،عالمی برادری فوری کارروائی کرے :پاکستان

مغربی کنارے کو ضم کرنیکااسرائیلی فیصلہ مسترد ،عالمی برادری فوری کارروائی کرے :پاکستان

اسلام آباد (دنیا نیوز،مانیٹرنگ ڈیسک) پاکستان نے اسرائیل کی جانب سے مقبوضہ مغربی کنارے کو ضم کرنے کے متنازع فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے عالمی برادری سے فوری کارروائی کا مطالبہ کیا ہے ۔

وزارت خارجہ کے مطابق پاکستان مقبوضہ مغربی کنارے کے انضمام کی اسرائیلی کوششوں اور وہاں صہیونی ریاست کی خودمختاری کے نفاذ کے اقدامات کی سخت مذمت کرتا ہے ، اسرائیلی قانون ساز ادارے میں پیش کیا گیا مجوزہ متنازع قانون اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں، بین الاقوامی قوانین اور فلسطینی عوام کے ناقابلِ تنسیخ حقوق کی صریح خلاف ورزی ہے ۔دفتر خارجہ کے ترجمان کے مطابق پاکستان نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فوری ان غیر قانونی سرگرمیوں کو روکے اور قابض اسرائیلی افواج کو جوابدہ ٹھہرائے ۔

