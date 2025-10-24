خادم رضوی کے نام سے کوئی اور بھی جماعت بن سکتی ، احمد بلال
لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک )صدر پلڈاٹ احمد بلال محبوب نے کہا ہے کہ تحریک لبیک پر جو پہلے پابندی لگی تھی،اب دوبادہ لگائی گئی ہے ،تحریک لبیک پر پابندی ایک جیسے اسباب پر لگی ہے ،اب ایک ہی قانون کو استعمال میں لایا گیا ہے ،پہلے بھی یہی قانون تھا ،دنیا نیوز کے پروگرام\'\' دنیا مہربخاری کے ساتھ\'\' میں گفتگو کرتے ہوئے احمد بلال محبوب نے کہا قانون یہی کہتاہے کہ جس جماعت پر پابندی لگتی ہے اس کے کوئی دفتر نہیں ہوں گے ، وہ کوئی سرگرمیاں نہیں کرسکے گی،انسدادِ دہشتگردی ایکٹ کے تحت تحریک لبیک پر پابندی لگی ہے تو یہ جماعت الیکشن میں بھی حصہ نہیں لے سکے گی،مزید کہا ہے کہ حکومتیں الیون بی کو زیادہ استعمال اس لئے کرتی ہیں کہ اس کیلئے انہیں سپریم کورٹ کو ریفر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ خود ہی فیصلے کرلیتے ہیں،اس کی اپیل بھی خود انہی کے پاس ہوتی ہے ،انہوں نے کہا ہے کہ انسدادِ دہشتگردی ایکٹ ہر قسم کی تنظیموں کیلئے ہے ، اس میں سیاسی جماعتیں بھی شامل ہیں،ووٹ بینک کے حوالے سے احمد بلال محبوب نے کہا کہ مذہبی ووٹ پہلے جمعیت علما پاکستان کے پاس ہوا کرتا تھا، اب یہ ان کے پاس نہیں ہے ، تحریک لبیک ان کی وارث بن گئی ہے ،تحریک لبیک پر پابندی لگی ہے تو یہ جماعت جس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتی ہے اس جیسی جماعتیں اور بھی پاکستان میں موجود ہیں،اگر کوئی جماعت سیاست میں نہیں آتی تو تحریک لبیک کے متبادل کوئی اور جگہ بن سکتی ہے مثلا خادم رضوی کے نام سے کوئی اور بھی جماعت بن سکتی ہے ، وہ پھر ووٹ بینک کی وارث بن جائے گی۔