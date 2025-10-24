پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کا اہم اجلاس آج اسلام آباد میں طلب
آزاد کشمیر حکومت کیساتھ اتحاد جاری رکھنے یا ختم کرنے پر غور کیا جا ئیگا
راولپنڈی (خصوصی نامہ نگار)پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی کا اہم اجلاس آج زرداری ہاؤس اسلام آباد میں طلب کرلیا گیا جس کی صدارت فریال تالپور کریں گی، اجلاس میں کشمیر افیئرز کی انچارج ، صدر پیپلز پارٹی آزاد کشمیر چودھری یاسین کی قیادت میں کور ٹیم اور مرکزی عہدیدار شریک ہوں گے ،اجلاس میں آزاد کشمیر حکومت کے ساتھ اتحاد جاری رکھنے یا ختم کرنے پر غور کیا جا ئیگا ، اس کے علاوہ آزاد کشمیر حکومت سے علیحدگی یا تبدیلی کے حوالے سے اہم فیصلے متوقع ہیں ۔ اجلاس میں آزاد کشمیر کی موجودہ سیاسی صورت حال پربھی تفصیلی غوروخوض کیا جائے گا۔