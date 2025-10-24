صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کا اہم اجلاس آج اسلام آباد میں طلب

  • پاکستان
پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کا اہم اجلاس آج اسلام آباد میں طلب

آزاد کشمیر حکومت کیساتھ اتحاد جاری رکھنے یا ختم کرنے پر غور کیا جا ئیگا

 راولپنڈی (خصوصی نامہ نگار)پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی کا اہم اجلاس آج زرداری ہاؤس اسلام آباد میں طلب کرلیا گیا جس کی صدارت فریال تالپور کریں گی، اجلاس میں کشمیر افیئرز کی انچارج ، صدر پیپلز پارٹی آزاد کشمیر چودھری یاسین کی قیادت میں کور ٹیم اور مرکزی عہدیدار شریک ہوں گے ،اجلاس میں آزاد کشمیر حکومت کے ساتھ اتحاد جاری رکھنے یا ختم کرنے پر غور کیا جا ئیگا ، اس کے علاوہ آزاد کشمیر حکومت سے علیحدگی یا تبدیلی کے حوالے سے اہم فیصلے متوقع ہیں ۔ اجلاس میں آزاد کشمیر کی موجودہ سیاسی صورت حال پربھی تفصیلی غوروخوض کیا جائے گا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

اسرائیل نے مغربی کنارے کو ضم کرنیکی کوشش کی تو ہماری حمایت ختم:ٹرمپ

اسرائیلی وزیر نے سعودی عرب مخالف بیان پر معذرت کرلی

شیخ ڈاکٹر صالح بن فوزان سعودی عرب کے مفتی اعظم مقرر

پاک افغان سرحد بند ہونے سے اشیا کی قیمتوں میں اضافہ

عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں 5فیصد اضافہ

کنگ چارلس کی سسٹین چیپل میں پوپ کیساتھ پہلی بار عبادت

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اوکاڑہ سے ورجینیا تک
رؤف کلاسرا
خالد مسعود خان
کبھی کبھی ایسے کالم بھی برداشت کیجئے
خالد مسعود خان
بابر اعوان
بلوچستان … Call Attention Notice
بابر اعوان
رسول بخش رئیس
جدید شعوری بیداری
رسول بخش رئیس
سلمان غنی
بلدیاتی انتخابات اور ارتکازِ اختیارات
سلمان غنی
امیر حمزہ
غزہ کا سائنسدان، نوبیل انعام اور پاکستان
امیر حمزہ
Dunya Bethak