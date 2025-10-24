ماضی میں کن سیاسی جماعتوں پر پابندی عائد کی گئی؟
اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)تحریکِ لبیک کے علاوہ ماضی میں بھی حکومت کی جانب سے سیاسی جماعتوں پر پابندی لگائی گئی ہے ۔بی بی سی کے مطابق جولائی 1954 میں کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان پر ملک کے پہلے وزیراعظم لیاقت علی خان کی حکومت کا تختہ الٹنے کے الزام میں پابندی عائد کی گئی تھی۔جماعت اسلامی بھی ماضی میں پابندی کی زد میں آ چکی ہے ۔ پاکستان کے پہلے فوجی صدر ایوب خان کے دور میں جماعت اسلامی کو بھی پابندی کا سامنا کرنا پڑا جب 1964 میں حکومت نے ریاست مخالف سرگرمیوں اور غیر ملکی فنڈنگ کے الزام میں جماعت اسلامی کو کالعدم قرار دے کر اس کے اہم رہنماؤں کو گرفتار کیا۔جماعت اسلامی کی جانب سے اس پابندی کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کیا گیا اور عدالتِ عظمیٰ نے یہ پابندی ختم کر دی تھی۔اس کے علاوہ 1971 میں صدر جنرل یحیی خان نے شیخ مجیب الرحمن کی عوامی لیگ اور نیشنل عوامی پارٹی پر بھی پابندی عائد کی تھی۔ نیشنل عوامی پارٹی کا قیام 1967 میں عمل میں آیا تھا اور قیام کے ابتدائی آٹھ برس میں ہی اسے دو مرتبہ پابندی کا سامنا کرنا پڑا۔ جنرل یحیی کے بعد ذوالفقار علی بھٹو نے بھی 1975 میں نیشنل عوامی پارٹی پر پابندی عائد کی تھی۔ماضی قریب میں جن جماعتوں کو پابندی کا سامنا کرنا پڑا ان میں سندھی قوم پرست جماعت جسقم بھی شامل ہے جس پر مئی 2020 میں وزارتِ داخلہ نے پابندی لگائی تھی۔