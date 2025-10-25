صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

موجودہ پی ٹی آئی قیادت کرائے پر لائی گئی

  • پاکستان
موجودہ پی ٹی آئی قیادت کرائے پر لائی گئی

لاہور (عدالتی رپورٹر، دنیا نیوز)سابق وفاقی وزیر فواد چودھری نے کہا ہے موجودہ پی ٹی آئی قیادت کرائے پر لائی گئی ۔

عدالت میں پیشی کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فواد چودھری نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت لندن اور کینیڈا میں جاتی ہے اور ہم عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں۔ سہیل آفریدی نے بڑی ذمہ دارانہ بات کی ہے کہ ہم مذکرات اور بات چیت کرنا چاہتے ہیں، اس ماحول میں ٹمپریچر کم کرنے کی ضرورت ہے ، بشریٰ بی بی کی ضمانت منظور کرکے اس کو گھر جانے دیں، اس سے بھی ٹمپریچر کم ہو گا۔قبل ازیں انسداد دہشت گردی عدالت میں مغلپورہ، زمان پارک اور جناح ہاؤس کے قریب چوک میں پولیس کی گاڑیاں جلانے کے 5 مقدمات میں عدالت نے سابق وفاقی وزیر کی عبوری ضمانت میں 28 نومبر تک توسیع کردی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

قائد اعظم ٹرافی چوتھا راؤنڈ ، پہلے دن اسرار، معاذ کی سنچریاں

پچ پر’’نئی لکیریں ‘‘، وائیڈ بال کا نیا قانون کیا ہے

شان پی سی بی کے ڈائریکٹر انٹرنیشنل کرکٹ آپریشنز مقرر

تین میچز کی سیریز ،جنوبی افریقا کی ٹی ٹونٹی ٹیم پاکستان پہنچ گئی

ایشین یوتھ گیمز:قومی والی بال ٹیم کوارٹر فائنل میں داخل

لیونل میسی کی انٹرمیامی کے ساتھ معاہدے میں توسیع

آج کے کالمز

خورشید ندیم
غرارہ اور تہذیبی حساسیت
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
زمین پر چلو پھرو اور دیکھو
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پنجاب: مقامی حکومتوں کے انتخابات پھر ملتوی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
انتہا پسندی اور عصبیت امت کیلئے زہر قاتل
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
بلدیاتی ادارے بمقابلہ ڈویژنل صوبے
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(2)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak