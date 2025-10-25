موجودہ پی ٹی آئی قیادت کرائے پر لائی گئی
لاہور (عدالتی رپورٹر، دنیا نیوز)سابق وفاقی وزیر فواد چودھری نے کہا ہے موجودہ پی ٹی آئی قیادت کرائے پر لائی گئی ۔
عدالت میں پیشی کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فواد چودھری نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت لندن اور کینیڈا میں جاتی ہے اور ہم عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں۔ سہیل آفریدی نے بڑی ذمہ دارانہ بات کی ہے کہ ہم مذکرات اور بات چیت کرنا چاہتے ہیں، اس ماحول میں ٹمپریچر کم کرنے کی ضرورت ہے ، بشریٰ بی بی کی ضمانت منظور کرکے اس کو گھر جانے دیں، اس سے بھی ٹمپریچر کم ہو گا۔قبل ازیں انسداد دہشت گردی عدالت میں مغلپورہ، زمان پارک اور جناح ہاؤس کے قریب چوک میں پولیس کی گاڑیاں جلانے کے 5 مقدمات میں عدالت نے سابق وفاقی وزیر کی عبوری ضمانت میں 28 نومبر تک توسیع کردی۔