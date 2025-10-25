ہسپتال بنانے سے صحت زیادہ اہم
اسلام آباد(نامہ نگار) وفاقی وزیر برائے قومی صحت سید مصطفیٰ کمال نے کہا ہے کہ عوام کی صحت کیلئے کام کرنا ہسپتال بنانے سے زیادہ ضروری ہے ۔
جمعہ کو ان خیالات کا اظہار انہوں نے تین روزہ لائف سٹائل میڈیسن کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ لائف سٹائل میڈیسن دراصل قدرت کے نظام کے قریب تر ہے ۔ کانفرنس میں وزارت صحت کو مثبت تجاویز حاصل ہوں گی۔ انہوں نے کہا قدرت کے نظام سے دوری کی وجہ سے بیماریاں تیزی سے پھیل رہی ہیں۔ کانفرنس پاکستان ایسوسی ایشن آف لائف سٹائل میڈیسن اور رفاہ انسٹیٹیوٹ آف لائف سٹائل میڈیسن کے اشتراک سے منعقد کی گئی ۔اس موقع پر ڈاکٹر بیتھ فریٹس، چیئر رفاہ انسٹیٹیوٹ آف لائف سٹائل میڈیسن نے کہا کہ لائف سٹائل میڈیسن کوئی متبادل نظام نہیں بلکہ پائیدار صحت کی بنیاد ہے ۔ ۔