پولیو کا خاتمہ ہر شہری کی ذمہ داری
کراچی (سٹاف رپورٹر) چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے انسداد پولیو کے عالمی دن پر پاکستان کو پولیو سے پاک بنانے کا اعادہ کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا ہے کہ پولیو کا خاتمہ صرف ایک مہم نہیں بلکہ ہر پاکستانی کی قومی ذمہ داری ہے ۔
میڈیا سیل بلاول ہائوس سے جاری بیان کے مطابق پی پی چیئرمین نے کہا کہ پولیو سے محفوظ پاکستان شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا خواب تھا اور انہی کے وژن کے تحت ملک میں پہلی بار انسداد پولیو کی جامع مہم کا آغاز کیا گیا۔ پولیو کے خلاف جنگ کی فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز خصوصاً خواتین ویکسی نیٹرز کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ مشکلات کے باوجود ہمت اور جذبے کے ساتھ گھر گھر جا کر بچوں کو پولیو کے قطرے پلاتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہر بچے کی صحت مند زندگی کے حق کو یقینی بنانا ہمارا اخلاقی اور سماجی فریضہ ہے ، تمام پاکستانی پولیو کے مکمل خاتمے کے لیے متحد ہو جائیں۔