ٹی ایل پی کالعدم،تعلق رکھنے والا مجرم سمجھا جائیگا،تانے بانے دہشتگردی سے ملتے ہیں:وزارت داخلہ کا نو ٹیفکیشن
اکاؤنٹس منجمد ،دفاتر سیل ، اسلحہ لائسنس منسوخ ،لٹریچر، الیکٹرانک ، ڈیجیٹل اور پرنٹڈ میٹریل ضبط، پریس کانفرنس پرپابندی،عہدیدار پاکستانی پاسپورٹ پر سفر نہیں کرسکیں گے فرسٹ شیڈول کی فہرست میں شامل کردیا گیا ،نوٹیفکیشن کی کاپیاں تمام صوبوں کے گورنرز، چیف سیکرٹریز، آئی جیز اور خفیہ اداروں کو ارسال،فوری اقدامات کی ہدایت بھی جاری
اسلام آباد (دنیا نیوز،مانیٹرنگ ڈیسک) وزارت داخلہ نے تحریک لبیک پاکستان (ٹی ایل پی)کو کالعدم جماعت قرار دیتے ہوئے فرسٹ شیڈول کی فہرست میں شامل اور پابندی لگانے کا نوٹیفکیشن جاری کردیا۔ نوٹیفکیشن میں کہا گیا ہے کہ وفاقی حکومت سمجھتی ہے کالعدم ٹی ایل پی دہشت گردجماعت ہے ، تحریک لبیک پاکستان کو فرسٹ شیڈول کے تحت دہشت گرد جماعتوں کی فہرست میں شامل کردیا گیا ہے ، ٹی ایل پی کے تمام اکاؤنٹس کو منجمد کردیا جائے گا، ٹی ایل پی کوئی سیاسی اور سماجی سرگرمی نہیں کرسکے گی اور اس کا نام لینے پر بھی پابندی ہوگی ۔وفاقی وزارت داخلہ نے ٹی ایل پی کو انسداد دہشت گردی قانون کے تحت کالعدم جماعت قرار دیتے ہوئے نوٹیفکیشن جاری کر دیا جسے دیگر اداروں کو بھی ارسال کردیا گیا ۔نوٹیفکیشن کے مطابق وزارت داخلہ نے انسداد دہشت گردی قانون کے تحت ٹی ایل پی کو کالعدم قرار دیا، نوٹیفکیشن میں کہا گیا ہے وفاقی حکومت کے پاس ٹھوس وجوہات موجود ہیں کہ ٹی ایل پی کے تانے بانے دہشتگردی سے ملتے ہیں۔
کالعدم تنظیم کے دفاتر سیل ہونگے ،تمام لٹریچر، الیکٹرانک ، ڈیجیٹل اور پرنٹڈ میٹریل ضبط ہوگا، پریس سٹیٹمنٹ اورپریس کانفرنس پرپابندی ہوگی، تنظیم کے عہدیداروں کو پاکستانی پاسپورٹ پر غیرملکی سفر کرنے کی ممانعت ہوگی، بینک اکائونٹس سمیت مالیاتی اداروں سے سہولیات نہیں لے سکیں گے ، تمام اسلحہ لائسنس منسوخ کردیئے جائینگے ،کالعدم تنظیم سے تعلق رکھنے والا شخص مجرم تصور کیاجائیگا۔تحریک لبیک پاکستان کو انسداد دہشت گردی قانون 1997کی شق 11B(1)کے شیڈول ون کے تحت دہشت گرد جماعتوں کی فہرست میں شامل کیا گیا ۔حکومت نے ٹی ایل پی کے دہشت گردی سے مبینہ روابط کے شواہد کی بنیاد پر یہ اقدام اٹھایا ہے ، نوٹیفکیشن کی کاپیاں تمام صوبوں کے گورنرز، چیف سیکرٹریز، آئی جیز اور خفیہ اداروں کو بھی ارسال کی گئی ہیں۔نیکٹا، ایف آئی اے ، آئی ایس آئی اور ایم آئی سمیت دیگر متعلقہ اداروں کو فوری اقدامات کی ہدایت بھی جاری کی گئی ہے ، کالعدم جماعت کے امیر کو بھی نوٹیفکیشن کی کاپی ارسال کر دی گئی ۔گزشتہ روز وفاقی کابینہ نے ٹی ایل پی پر پابندی کی منظوری دی تھی۔