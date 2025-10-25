علاقائی روابط کے فروغ سے معاشی اور تجارتی شعبے میں انقلاب آئیگا:شہباز شریف
پاکستان سی پیک کے دوسرے مرحلے میں داخل ہورہا ،ریجنل ٹرانسپورٹ منسٹرز کانفرنس کی اختتامی نشست سے خطاب وزیر اعظم سے قطر کے وزیر تجارت کی ملاقات،دو طرفہ تجارت ،سرمایہ کاری بڑھانے کیلئے روابط مضبوط بنانے پر اتفاق
اسلام آباد(نامہ نگار،اے پی پی )وزیراعظم شہبازشریف نے دوطرفہ اورعلاقائی روابط کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے علاقائی روابط کے فروغ سے معاشی اورتجارتی شعبے میں انقلاب آئے گا،تجارت، معیشت اور توانائی میں تعاون کے نئے دور کا آغاز ہوگا، زمانہ قدیم سے ہمارا خطہ معاشی اور تجارتی راہداری رہا ہے ،بڑھتی ہوئی معاشی اہمیت نے اس قدیم گزرگاہ کی اہمیت کو دو چند کردیا ہے ،پاکستان سی پیک کے دوسرے مرحلے میں داخل ہورہا ہے ۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے جمعہ کو یہاں ریجنل ٹرانسپورٹ منسٹرز کانفرنس کی اختتامی نشست سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ کانفرنس میں 20 سے زائد ممالک کے مندوبین نے شرکت کی ۔ وزیر اطلاعات ونشریات عطا اللہ تارڑ، وزیر مواصلات عبدالعلیم خان اور وزیر ریلوے محمد حنیف عباسی بھی اس موقع پر موجود تھے ۔ وزیراعظم نے دنیا بھر سے آئے مہمانوں اور مندوبین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا یہ کانفرنس ایسے وقت میں ہورہی ہے جب دنیا بھر میں ٹرانسپورٹ اور رابطوں کا منظرنامہ تبدیل ہورہا ہے ۔وزیراعظم نے کہا گوادر بندرگاہ کو چین کے صوبہ سنکیانگ سے جوڑ کر تجارت اور توانائی کے لئے تعاون کے نئے راستے کھول دیئے ہیں ۔
انہوں نے کہا ہم کئی ریل رابطہ منصوبوں پر بھی کام کر رہے ہیں جن میں ٹرانس افغان ریلوے اور اسلام آباد،تہران،استنبول راہداری شامل ہے جو سرحد پار تجارت اور رابطوں کے حوالے سے انقلاب برپا کردے گی ۔ انہوں نے اس یقین کا اظہار کیا کہ یہ عظیم منصوبے خطے کے ممالک کی معاشی طاقت کو یکجا کر کے تجارت، معاشی تعاون اور توانائی کے اشتراک کے ایک نئے دور کا آغاز بنیں گے ۔انہوں نے شرکا کو دعوت دی کہ ہم سب مل کر تعاون کے بیج بوئیں تاکہ ہماری آنے والی نسلیں ترقی اور خوشحالی کے پھل حاصل کر سکیں۔ تقریب کے اختتام پر وزیر اعظم نے نمائش کا دورہ اور سٹالز کا معائنہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قطر کے وزیر تجارت و صنعت شیخ فیصل بن ثانی بن فیصل الثانی سے ملاقات ہوئی ۔وزیراعظم نے پاکستان قطر تعلقات کی مثبت سمت پر اطمینان کا اظہار کیا جو کہ مشترکہ عقیدے ، اقدار اور باہمی احترام پر مبنی ہیں۔ وزیراعظم نے توانائی، زراعت، غذائی تحفظ، انفارمیشن ٹیکنالوجی، سیاحت اور بنیادی ڈھانچے کی ترقی کے مواقع پر زور دیتے ہوئے دو طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری کے تعاون کو بڑھانے کی اہمیت پر زور دیا۔
انہوں نے قطری سرمایہ کاروں کو حکومت کے سپیشل انویسٹمنٹ فیسیلی ٹیشن کونسل فریم ورک کے تحت تعاون کی نئی راہیں تلاش کرنے کی دعوت دی۔ شیخ فیصل بن ثانی بن فیصل الثانی نے قطری قیادت کی جانب سے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔دونوں رہنماؤں نے مشترکہ افہام و تفہیم کو ٹھوس نتائج میں تبدیل کرنے کے لیے قریبی روابط بحال رکھنے پر اتفاق کیا۔ شہباز شریف نے کہا ہے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل سے نہ صرف شہریوں کو سہولت ملے گی اور شاہراہوں پر ٹریفک رواں ہوگی بلکہ دنیا میں ملک کا مثبت تشخص بھی اجاگر ہوگا۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے جمعہ کو یہاں شاہین چوک انڈر پاس کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ وزیر اعظم نے کہا ایک اور انڈر پاس کی تعمیر سے وفاقی دارالحکومت میں اہم شاہراہوں پر ٹریفک کا دباؤ کم ہوگا۔ شہباز شریف نے پولیو ورکرز کی خدمات کو سراہتے ہوئے کہا ان کی محنت اور حکومتی اقدامات کی بدولت جلد پاکستان سے پولیو کا خاتمہ ہو گا۔ وہ جمعہ کو انسداد پولیو کے عالمی دن کی مناسبت سے منعقدہ تقریب سے خطاب کر رہے تھے ۔وزیراعظم نے انسداد پولیو کیلئے نمایاں خدمات انجام دینے والے پولیو ورکرز میں شیلڈز تقسیم کیں۔