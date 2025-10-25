پانی روکنے کیلئے طالبان رجیم کا دریائے کنڑپر ڈیم بنانیکا اعلان:افغان سرحدی راہداریاں بند رہینگی،تجارت سے زیادہ پاکستانی کی جان اہم :پاکستان
افغانستان میں بھارت کا سفارتخانہ کھولنا 2 ممالک کا اندرونی معاملہ، دوحا میں دستخط ہوئے ، افغان حکومت معاہدہ کہے یانہیں ، فرق نہیں پڑتا:دفتر خارجہ مذاکرات کے بعد افغانستان سے حملہ نہیں ہوا، انسداد دہشتگردی کے ٹھوس میکنزم پر آج ترکیہ میں مذاکرات:ترجمان، 495 گاڑیاں سرحد پار کرنیکی منتظر
اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک )افغانستان میں برسراقتدار طالبان رجیم نے پاکستان کا پانی روکنے کیلئے دریا ئے کنڑ پر ڈیم بنانے کا اعلان کردیا، طالبان رجیم کے سپریم لیڈر ملا ہبت اللہ اخوندزادہ نے وزارت توانائی کو دریائے کنڑ پر جلد از جلد ڈیم کی تعمیر شروع کرنے کا حکم دیا ہے ۔افغان میڈیا کے مطابق ملا ہبت اللہ نے کہا ہے کہ ڈیم کیلئے ملکی کمپنیوں کے ساتھ معاہدے کئے جائیں اور غیر ملکی کمپنیوں کا انتظار نہ کیا جائے ۔اس حوالے سے پانی اور توانائی کے وزیر ملا عبداللطیف منصور کا کہنا ہے کہ افغانوں کو اپنے پانی کا انتظام خود کرنے کا حق ہے اور یہ تاریخی فیصلہ قومی ذخائر کو سنبھالنے کیلئے افغانوں کے مضبوط ارادے کو ظاہر کرتا ہے ۔گزشتہ دنوں بھی ملاعبداللطیف منصور نے دریائے کنڑ پر ڈیم بنانے کو طالبان حکومت کی اہم ترجیحات میں سے ایک قرار دیا تھا۔
دوسری جانب پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ دریائے کنڑ سے متعلق عالمی قوانین کی پاسداری کریں گے ۔خیال رہے دریائے کنڑ افغانستان کے پانچ بڑے دریاؤں میں سے ایک ہے جو کہ پاکستان کے ضلع چترال سے نکلتا ہے ، یہ تقریباً 482 کلومیٹر افغانستان کے صوبہ کنڑ سے گزرتا ہے اور دریائے کابل میں شامل ہونے کے بعد دوبارہ پاکستان میں داخل ہوتا ہے ۔دریائے کنڑ پر ڈیم کی تعمیر کے لیے طالبان کی نئی کوشش اس وقت سامنے آئی ہے جب طالبان اور پاکستان کے درمیان سرحدی کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے ، پانی کی تقسیم طویل عرصے سے دونوں ہمسایہ ممالک کے درمیان ایک حساس مسئلہ رہا ہے کیونکہ دونوں کے درمیان کوئی باضابطہ آبی معاہدہ موجود نہیں، اور پانی کی تقسیم روایتی طریقوں کے تحت ہوتی ہے ۔
اسلام آباد (نمائندہ دنیا،مانیٹرنگ ڈیسک) پاکستان نے کہا ہے کہ سلامتی صورتحال کے باعث افغان سرحدی راہداریاں بند رہیں گی، اشیا کی آمدو رفت اور تجارت سے زیادہ اہم ایک عام پاکستانی کی جان بچانا ہے ۔دوحا معاہدے کے تحت صورتحال پر نظررکھے ہوئے ہیں ،انسداد دہشتگردی کا ٹھوس میکنزم چاہتے ہیں،جس پر آج ترکیہ میں مذاکرات ہوں گے ۔ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی نے ہفتہ وار بریفنگ کے دوران کہا دوحا مذاکرات میں ایک دستاویز پر اتفاق رائے اور دستخط ہوئے ، افغان طالبان حکومت اگر اس کو معاہدہ کہتی ہے یا نہیں کہتی، کوئی فرق نہیں پڑتا،دوحا مذاکرات کے بعد افغان سرزمین سے پاکستان پر کوئی حملہ نہیں ہوا،لیکن افغانستان کے ساتھ بارڈرز پندرہ دنوں سے بند پڑے ہیں اور کسی قسم کی دوطرفہ تجارت نہیں ہورہی،یہ تب تک بند رہے گی جب تک سکیورٹی صورتحال میں درستی نہ لائی جائے ، اس بندش سے تاجروں کا نقصان ہورہا ہے اس چیز سے ہم واقف ہیں لیکن دوسری جانب روزانہ کی بنیاد پر ہمارے بیٹے اور بھائی شہید ہورہے ہیں وہ معاملہ زیادہ اہم ہے ، جب تک سکیورٹی صورتحال درست نہیں ہوگی ٹرانزٹ ٹریڈ بند رہے گی۔
انہوں نے کہا یہ نہیں معلوم کہ نمائندہ خصوصی محمد صادق دوحا مذاکرات میں کیوں شریک نہیں ہوئے ۔ آج ہفتے کے روز استنبول میں ہونے والے مذاکرات میں پاکستان دہشتگردی کے خلاف ٹھوس اور قابل تصدیق میکنزم کی قیام پر بات کرے گا۔ترجمان نے کہا بھارت کا افغانستان میں سفارتخانہ کھولنا 2 ممالک کا اندرونی معاملہ ہے ، ہم دو ممالک کے اندرونی معاملات پر تبصرہ نہیں کرتے ، بھارت کا افغانستان میں کردار زیادہ مثبت نہیں رہا۔ طاہر اندرابی نے کہا اسرائیل تمام عالمی قوانین کی بھرپور خلاف ورزیاں کر رہا ہے ، ہم اس معاملے کو اجاگر کرتے رہیں گے ۔ادھر دوسری جانب فیڈرل بورڈ آف ریونیو (ایف بی آر)نے بتایا کہ اس وقت ٹرانزٹ کھیپوں کی تقریباً 495 گاڑیاں طورخم اور چمن پر سرحد پار کرنے کی منتظر ہیں، دوطرفہ تجارت معطل ہونے سے پہلے کسٹمز حکام نے طورخم، غلام خان، خرلاچی اور انگور اڈا بارڈر کراسنگ پر 363 درآمدی گاڑیوں کی کلیئرنس کر لی تھی، طورخم پر 23 درآمدی گاڑیاں کلیئرنس کی منتظر ہیں جن کے درآمدکنندگان نے تاحال گڈز ڈیکلریشن جمع نہیں کرائی ہیں، ان گاڑیوں میں کپڑا، پینٹ، مونگ پھلی اور دالوں جیسی خراب نہ ہونے والی اشیا لدی ہوئی ہیں۔ درآمدکنندگان کی جانب سے گڈز ڈیکلریشن جمع کرائے جانے کے فوراً بعد کسٹمز حکام کلیئرنس مکمل کر لیں گے ۔