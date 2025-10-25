پختونخوا:2دھما کے،ایس پی سمیت3اہلکار شہید،16خوارج ہلاک،بلوچستان میں 18مزدور اغوا
ہنگو میں خالی پوسٹ پر پہلا دھماکا ، جائے وقوعہ پر پہنچنے والے ایس پی اسد زبیر، کفایت،عاطف دوسرے دھماکے میں شہید ٹانک ،لکی مروت میں خوارج مارے گئے ، خضدار میں ترقیاتی منصوبے کی مشینری،گاڑیاں نذر آتش،کلاچی میں 4ملازم اغوا
اسلام آباد،راولپنڈی،پشاور،کوئٹہ(خصوصی نیوز رپورٹر،نامہ نگار،دنیا نیوز)خیبرپختونخوا کے ضلع ہنگو میں یکے بعد دیگرے 2دھماکوں میں ایس پی سمیت 3اہلکار شہید ہوگئے ، سکیورٹی فورسز نے ٹانک اور لکی مروت میں آپریشن کرتے ہوئے 16خوارج ہلاک کردئیے ، جبکہ بلوچستان میں خضدار سے 18مزدوروں کو نامعلوم مسلح افراد نے اغوا کرلیا۔ ڈی ایس پی امجد حسین نے بتایا کہ بلیامینہ میں غلمینہ چیک پوسٹ خالی تھی، جسے دہشت گردوں نے دھماکے سے اڑایا،اطلاع ملتے ہی سپرنٹنڈنٹ آف پولیس (ایس پی )آپریشنز اسد زبیر پارٹی سمیت جائے وقوعہ پر پہنچ رہے تھے کہ درابن کے مقام پر دوسرا بارودی مواد دھماکا ہوا جس کے نتیجے میں ان کی گاڑی الٹ گئی اور ایس پی اسد زبیر اور دو پولیس اہلکار کفایت اور عاطف شہید جبکہ دو زخمی ہوگئے ۔ڈی پی او ہنگو خان زیب خان نے بتایا ایس پی اسد زبیر گزشتہ ایک ماہ سے خوارج کے خلاف آپریشن میں پیش پیش تھے ،انہیں اعلیٰ حکام کی جانب سے تعریفی اسناد بھی دی گئی تھیں۔ وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے آئی جی سے فوری رپورٹ طلب کی اور صوبے میں امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے ایپکس کمیٹی کا اجلاس طلب کرلیا۔ادھر پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر ) کے مطابق سکیورٹی فورسز نے ٹانک میں بھارتی سپانسرڈ فتنہ الخوارج کی موجودگی کی اطلاع پر آپریشن کیا، شدید فائرنگ کے تبادلے میں 8 بھارتی خوارج ہلاک ہوگئے ۔
مارے گئے خوارج کے قبضے سے ہتھیار اور گولہ بارود برآمد ہوا، دہشت گرد سکیورٹی فورسز، قانون نافذ کرنے والے اداروں، شہریوں کے خلاف متعدد دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث تھے ۔سکیورٹی ذرائع کے مطابق لکی مروت میں بھی سکیورٹی فورسز کی کارروائی میں 8خوارج ہلاک، 5زخمی ہوگئے ۔وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ سکیورٹی فورسز کی پیشہ ورانہ مہارت کی بدولت ملک سے دہشتگردی کی عفریت کو جڑ سے اکھاڑ دیں گے ۔ علاوہ ازیں بلوچستان کے ضلع خضدار میں نال کے علاقے کلیڑی میں درجنوں نامعلوم مسلح افراد نے شاہراہ کو بلاک کر کے ٹریفک روکی اور تعمیراتی کمپنی کے کیمپ اور کرش پلانٹ پر حملہ کر کے 18 مزدوروں کو اغوا کر لیا، جبکہ متعدد گاڑیوں اور مشینری کو آگ لگا کر تباہ کردیا، جس سے کم از کم 8 گاڑیوں کو شدید نقصان پہنچا، جن میں بھاری مشینری اور ٹرانسپورٹ وہیکلز شامل ہیں۔اغوا ہونے والے زیادہ تر مزدوروں کا تعلق صوبہ سندھ سے ہے ، کمپنی خضدار کو ضلع واشک کے علاقے بسیمہ سے جوڑنے والی اہم سڑک کی تعمیر پر کام کر رہی تھی جو صوبے کی ترقیاتی منصوبوں کا حصہ ہے ۔ ادھر خیبرپختونخوا میں ڈیرہ اسماعیل خان کی تحصیل کلاچی سے بھی موبائل کمپنی کے 4 ملازمین کو گاڑی سمیت اغوا کرلیا گیا۔جس کا مقدمہ نامعلوم افراد کے خلاف سی ٹی ڈی تھانے میں درج کردیا گیا۔موبائل کمپنی کے چاروں ملازمین گرہ بختیار کے علاقے میں موبائل کمپنی کے ٹاورز اور دیگر سامان منتقل کرنے گئے تھے ، جن کی بازیابی کے لیے کوششیں جاری ہیں۔