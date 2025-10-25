ایک ٹماٹر70روپے کا،غریب پہلے بلوں اور اب روٹی سے تنگ:اپوزیشن
صحت سہولتوں کافقدان ، گندم، آٹا ، سبزیوں کی قیمتیں آسمان کو چھو رہیں،ہمیں دیوارسے لگایا جارہا:معین قریشی ٹی ایل پی کو مذہبی جماعت قرار دینا درست نہیں :سپیکر ملک احمد،کورم پورا نہ ہونے پر اجلاس ملتوی کرنا پڑا
لاہور(سیاسی نمائندہ، مانیٹرنگ ڈیسک) حکومت ، پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں کورم پورا کرنے میں ناکام اجلاس پیر27اکتوبر تک ملتوی کرناپڑا۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس 1 گھنٹہ 50 منٹ کی تاخیر سے سپیکر ملک محمد احمد خان کی زیر صدارت شروع ہوا،اجلاس میں محکمہ ہاؤ سنگ اربن ڈویلپمنٹ اینڈ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ سے متعلقہ سوالات کے جوابات دیئے جانے تھے تاہم حکومتی رکن راجہ شوکت عزیز نے متعلقہ محکمہ کے سیکرٹری و دیگر افسران کی گیلری میں عدم موجودگی کی نشاندہی کردی، جس پر سپیکر نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے پارلیمانی سیکرٹری کو سیکرٹری و سپیشل سیکرٹری کو بلوانے کی ہدایت کردی اور متعلقہ سیکرٹری کے آنے تک اجلاس ملتوی کردیا۔اجلاس 35منٹ کی تاخیر کے دو بارہ شروع ہوا۔اس موقع پر اپوزیشن نعرے لگاتے ہوئے ایوان میں داخل ہوئی۔پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں اپوزیشن کے دو معطل ارکان اعجاز شفیع اور شیخ امتیاز بحالی کے بعد ایوان میں موجود تھے ۔ان کی آمد پر اپوزیشن ارکان نے ڈیسک بجاکر اپوزیشن ارکان کو خوش آمدید کہا، پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں اپوزیشن لیڈر معین ریاض قریشی نے کہا کہ کے پی کے وزیر اعلیٰ کو دو بار عدالت کے حکم کے باوجود اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی،اگر کہیں چنگاری بھڑکی اور کے پی کے والوں کو اپنے حقوق چھینے جانے کا احساس ہوا تو بہت نقصان ہوگا،ہمیں اور ہماری پارٹی ورکرز کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے جو اچھا نہیں ۔
پتہ نہیں کب آپ کے پاؤں کے نیچے سے کارپٹ کھینچ لیا جائے ، اپوزیشن لیڈر معین ریاض قریشی نے ٹماٹر لہرا کر حکومت پر مہنگائی اور بدانتظامی کے معاملے پر سخت تنقید کی اور کہا کہ پنجاب میں صحت کی سہولیات زوال کا شکار ہیں، گندم، آٹا اور سبزیوں کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں۔ ایک ٹماٹر 70روپے کا ہے ،غریب پہلے بلوں سے تنگ تھے اور اب روٹی کو ترس رہے ہیں۔ اس دوران اپوزیشن رکن اسمبلی شیخ امتیاز نے پنجاب اسمبلی میں کورم کی نشاندہی کر دی۔ پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے پنجاب اسمبلی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ٹی ایل پی کو مذہبی جماعت قرار دینا درست نہیں اور اس کے کردار میں شرپسندی کے پہلو سامنے آتے ہیں، انہوں نے واضح کیا کہ وہ کسی جماعت پر پابندی کے حق میں تو نہیں مگر جب کوئی جماعت عوامی سطح پر تشدد، پولیس پر حملے یا املاک کو نقصان پہنچانے جیسے عمل کرے تو اس رویے پر غور ضروری ہے ، سپیکر ملک محمد احمد نے کہا کہ پرتشدد کارروائیاں چاہے کسی بھی جماعت کی طرف سے ہوں قابل قبول نہیں ہیں اور قانون و آئین کے دائرے میں رہ کر ریاست کو عوام کا تحفظ یقینی بنانا ہوگا، ملک محمد احمد خاں نے کہا کہ پنجاب اسمبلی کے قوانین کو قومی اسمبلی کے نمونے کے مطابق ترتیب دیا گیا اور اگر کوئی قانون کسی کو بے حد طاقت دے تو وہ اس کے خلاف ہیں، وہ اس بات کے قائل ہیں کہ عوامی نمائندگی کے حقوق متاثر نہ ہوں اسی لیے انہوں نے تین ارکان کو بحال کیا ۔