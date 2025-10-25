سونے کی درآمد و برآمد پر پابندی ختم ،مہنگائی بڑھی:اقتصادی رابطہ کمیٹی
میری ٹائم سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک کیلئے اڑھائی ارب،بلدیاتی انتخابات کیلئے 45کروڑ 60لاکھ کی گرانٹ منظور بیگیج و ٹرانسفر سکیم کے تحت گاڑی درآمد سکیم پر مزید مشاورت کی ہدایت، چینی، گھی اور گوشت مہنگا ہوا، بریفنگ
اسلام آباد(نیوز ایجنسیاں،مانیٹرنگ ڈیسک) وفاقی کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی ( ای سی سی )نے سونے کی درآمد وبرآمد پر پابندی ختم کرنے کی منظوری دے دی۔ اجلاس میں چیف اکانومسٹ نے بتایا کہ اکتوبر کے دوران مہنگائی میں مزید اضافہ نوٹ کیا گیا ہے ۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس وزیر خزانہ اورنگزیب کی صدارت میں ہوا جس میں سونے کی درآمد و برآمد پرپابندی ہٹانے اور سونے کی تجارت سے متعلق معطل شدہ ایس آر او بحال کرنے کی منظوری دی گئی۔اعلامیہ میں کہا گیا کہ ای سی سی نے قیمتی دھاتوں و زیورات کی درآمد و برآمد کے لیے موجودہ فریم ورک برقرار رکھنے کی منظوری دے دی۔ای سی سی نے درآمدی پالیسی میں پری شپمنٹ انسپیکشن نظام بہتر بنانے کی بھی منظوری دی جبکہ بیگیج اور ٹرانسفر سکیم کے تحت گاڑیوں کی درآمدی سکیم سے متعلق تجاویز پر مزید مشاورت کی ہدایت کردی۔
اجلاس میں میری ٹائم سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک کیلئے 2 ارب 50کروڑ روپے اور ایف ڈبلیو او کے اوور ڈرافٹ کلیئرنس کیلئے رقم کی منظوری دی گئی۔اجلاس میں بلدیاتی انتخابات کے اخراجات کی مد میں الیکشن کمیشن کے لیے 45 کروڑ60 لاکھ روپے کی گرانٹ منظور کی گئی جبکہ پاکستان منٹ کالونی میں بجلی کے میٹرز کی تنصیب کیلئے 11 کروڑ 21 لاکھ روپے منظور کیے گئے ۔اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں رینجرز ہیلی کاپٹرکے پرزہ جات کیلئے 2 کروڑ 15 لاکھ روپے کی منظوری دی گئی۔اعلامیے کے مطابق اجلاس میں مہنگائی کے رجحان اور قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کا تفصیلی جائزہ لیا گیا جبکہ وزیر خزانہ نے قیمتوں کے استحکام اور عوام کی قوتِ خرید کے تحفظ پر زور دیا۔ای سی سی کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ حالیہ سیلاب سے زرعی پیداوار متاثر ہوئی ہے اور ستمبر میں مہنگائی 5.6 فیصد تک جا پہنچی ہے ، مرغی، چاول اور ایل پی جی کی قیمتوں میں کمی ہوئی جبکہ چینی، گوشت اور گھی مہنگا ہو اہے ۔ای سی سی نے خوردنی تیل اور گھی سیکٹر میں ممکنہ گٹھ جوڑ کی تحقیقات کا حکم جاری کیا اور رمضان المبارک میں قیمتوں کے استحکام کے منصوبے کی تیاری کی ہدایت کردی۔اعلامیہ کے مطابق کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے صوبوں کو مارکیٹ مانیٹرنگ کیلئے ادارہ شماریات کے سسٹم کے استعمال کی ہدایات بھی کیں۔