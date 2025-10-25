صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کراچی کا 16 سالہ نوجوان ہنی ٹریپ،کچے میں اغوا 1 کروڑ تاوان کا مطالبہ

  • پاکستان
کراچی کا 16 سالہ نوجوان ہنی ٹریپ،کچے میں اغوا 1 کروڑ تاوان کا مطالبہ

کراچی (مانیٹرنگ ڈیسک) کراچی کے علاقے لیاری کے 16 سالہ نوجوان یومان کو کچے میں ڈاکوؤں نے اغوا کر لیا۔

نوجوان کے اغوا کا مقدمہ والدہ کی مدعیت میں چاکیواڑہ تھانے میں درج کر لیا گیا ہے ۔ مقدمہ نامعلوم افراد کے خلاف اغوا کی دفعات کے تحت درج کیا گیا۔ اہل خانہ کا کہنا ہے کہ یومان گوشت لینے کے لئے گھر سے نکلا تھا اور پھر واپس نہیں آیا، اغوا کاروں نے ایک کروڑ روپے تاوان کا مطالبہ کیا ہے ۔ دوسری طرف پولیس کی ابتدائی تفتیش کے مطابق یومان کو ہنی ٹریپ کے ذریعے گھوٹکی بلایا گیا جہاں سے اسے اغوا کرلیا گیا، نوجوان کی بازیابی کے لئے کوششیں جاری ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

ذہنی دباؤ ،کم کارڈیشیئن میں دماغی اینیورزم کی تشخیص

شگفتہ اعجاز کے وزن میں کمی نے نئی بحث چھیڑ دی

امر خان کا دیوالی لک ،سوشل میڈیا صارفین کی شدید تنقید

لڑکیاں اکیلے شادی کا فیصلہ نہ کریں، آمنہ شیخ کا مشورہ

زندگی دکھی انسانیت کیلئے وقف کر دی ہے :رابی پیرزادہ

حق مہر پر اختلاف سے نکاح میں تاخیر ہوئی:ہارون شاہد

آج کے کالمز

خورشید ندیم
غرارہ اور تہذیبی حساسیت
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
زمین پر چلو پھرو اور دیکھو
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پنجاب: مقامی حکومتوں کے انتخابات پھر ملتوی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
انتہا پسندی اور عصبیت امت کیلئے زہر قاتل
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
بلدیاتی ادارے بمقابلہ ڈویژنل صوبے
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(2)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak