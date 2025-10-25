کراچی کا 16 سالہ نوجوان ہنی ٹریپ،کچے میں اغوا 1 کروڑ تاوان کا مطالبہ
کراچی (مانیٹرنگ ڈیسک) کراچی کے علاقے لیاری کے 16 سالہ نوجوان یومان کو کچے میں ڈاکوؤں نے اغوا کر لیا۔
نوجوان کے اغوا کا مقدمہ والدہ کی مدعیت میں چاکیواڑہ تھانے میں درج کر لیا گیا ہے ۔ مقدمہ نامعلوم افراد کے خلاف اغوا کی دفعات کے تحت درج کیا گیا۔ اہل خانہ کا کہنا ہے کہ یومان گوشت لینے کے لئے گھر سے نکلا تھا اور پھر واپس نہیں آیا، اغوا کاروں نے ایک کروڑ روپے تاوان کا مطالبہ کیا ہے ۔ دوسری طرف پولیس کی ابتدائی تفتیش کے مطابق یومان کو ہنی ٹریپ کے ذریعے گھوٹکی بلایا گیا جہاں سے اسے اغوا کرلیا گیا، نوجوان کی بازیابی کے لئے کوششیں جاری ہیں۔