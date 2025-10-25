صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب میں 2افسروں کی اکیسویں،14 کی بیسویں گریڈ میں ترقی کی منظوری

  • پاکستان
لاہور(اپنے نامہ نگارسے )صوبائی سلیکشن بورڈ ون کے اجلاس میں 2افسروں کی اکیسویں،14 کی بیسویں گریڈ میں ترقی کی منظوری دے دی گئی۔

 ایڈیشنل چیف سیکرٹری پنجاب احمد رضا سرور کی زیر سربراہی اجلاس میں مسعود انور اور مرزا نصیر عنایت کو گریڈ بیس سے گریڈ اکیس میں ترقی دینے کی منظوری دی گئی۔ایڈیشنل سیکرٹری محکمہ ہیومن رائٹس اینڈ مینارٹیز پنجاب رضوانہ نوید ، چیئرمین پنجاب رنگ روڑ اتھارٹی فیصل فرید، ایڈیشنل کمشنر لاہور ڈویژن حامد محمود ملہی کو گریڈ 20میں سیکرٹری کے عہدے ترقی دینے کی منظوری دیدی گئی۔ اسی طرح شہباز نقوی، محمد آصف، ارشد بیگ، محمد محبوب ، امین اویسی، امتیاز احمد، تنویر ماجد، صدف ظفر ، اسد سندھو، امجد بشیر، طارق محمود کو بھی گریڈ بیس میں ترقی دینے کی منظوری دی گئی۔

