بلوچستان:پوست کاشت کرنیوالے 75 زمینداروں کے نام فورتھ شیڈول میں شامل

  • پاکستان
بلوچستان:پوست کاشت کرنیوالے 75 زمینداروں کے نام فورتھ شیڈول میں شامل

کوئٹہ (مانیٹرنگ ڈیسک)بلوچستان کے ضلع دُکی میں پوست کی کاشت کرنے پر 75زمینداروں کے ناموں کو فورتھ شیڈول میں شامل کر دیا گیا ۔ڈپٹی کمشنر نعیم خان نے بی بی سی سے فون بات کرتے ہوئے زمینداروں کو فورتھ شیڈول میں شامل کرنے کی تصدیق کی۔

 محکمہ داخلہ کے نوٹیفکیشن کے مطابق 75زمینداروں کے نام انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997کے تحت فورتھ شیڈول میں شامل کئے گئے ۔خیال رہے اس ایکٹ کے تحت ان لوگوں کے ناموں کو فورتھ شیڈول میں شامل کیا جاتا ہے جن پر دہشت گردوں یا دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ معاونت اور سہولت کاری کا الزام ہو۔تاہم یہ پہلا موقع ہے کہ ہیروئن جیسے خطرناک نشے کی تیاری میں استعمال ہونے والے اہم جزپوست کاشت کرنے والوں کو بھی فورتھ شیڈول میں ڈالا گیا ہے ۔

Dunya Bethak