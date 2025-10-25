صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ریٹائرمنٹ کی عمر مکمل ہونے پر 3ججز کو عہدوں کاچارج چھوڑنے کی ہدایت

  • پاکستان
ریٹائرمنٹ کی عمر مکمل ہونے پر 3ججز کو عہدوں کاچارج چھوڑنے کی ہدایت

کراچی (اسٹاف رپورٹر) محکمہ داخلہ سندھ نے انسداد دہشت گردی عدالتوں کے 3ججز کو ریٹائرمنٹ کی عمر مکمل ہونے پر اپنے عہدوں کا چارج چھوڑنے کی ہدایت کردی۔

محکمہ داخلہ سندھ نے اس سلسلے میں باضابطہ نوٹیفکیشن جاری کردیا ہے ۔ محکمہ داخلہ کی جانب سے جاری نوٹیفکیشن میں واضح کیا گیا ہے کہ تینوں ججز نے ریٹائرمنٹ کی مقررہ عمر پوری کرلی ہے لہٰذا وہ اپنے عہدوں سے فوری طور پر سبکدوش ہوجائیں۔ نوٹیفکیشن میں بتایا گیا ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے اس فیصلے کی باقاعدہ منظوری دیدی ہے ۔ نوٹیفکیشن کے مطابق عہدے چھوڑنے والے ججز میں انسداد دہشت گردی عدالت نمبر ایک کراچی کے جج ذاکر حسین، انسداد دہشت گردی عدالت نمبر چار کے جج محمد یامین اور انسداد دہشت گردی عدالت ون حیدرآباد کے جج عبید اللہ شامل ہیں۔ تینوں ججز کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی متعلقہ عدالتوں کا چارج فوری طور پر چھوڑ دیں تاکہ ان کی جگہ نئے ججز کی تعیناتی کا عمل شروع کیا جا سکے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

امریکی پابندیوں کے بعد چین نے روس سے تیل کی خریداری روک دی

دنیا کے کئی ممالک اسرائیل کیساتھ تعلقات معمول پر لانے کا تیار:مارکو روبیو

اقوام متحدہ کے قیام کو 80 سال مکمل، مقبوضہ کشمیر اور فلسطینی عوام کیساتھ کھڑے ہیں:پاکستان

وینزویلا پرزمینی حملے کا اعلان

اسرائیل دانستہ قحط زدہ غزہ میں خوراک کی ترسیل روکنے لگا

ترکیہ :تارکین وطن کی کشتی سمندر میں الٹ گئی،17ہلاک

آج کے کالمز

خورشید ندیم
غرارہ اور تہذیبی حساسیت
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
زمین پر چلو پھرو اور دیکھو
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پنجاب: مقامی حکومتوں کے انتخابات پھر ملتوی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
انتہا پسندی اور عصبیت امت کیلئے زہر قاتل
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
بلدیاتی ادارے بمقابلہ ڈویژنل صوبے
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(2)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak