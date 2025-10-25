ریٹائرمنٹ کی عمر مکمل ہونے پر 3ججز کو عہدوں کاچارج چھوڑنے کی ہدایت
کراچی (اسٹاف رپورٹر) محکمہ داخلہ سندھ نے انسداد دہشت گردی عدالتوں کے 3ججز کو ریٹائرمنٹ کی عمر مکمل ہونے پر اپنے عہدوں کا چارج چھوڑنے کی ہدایت کردی۔
محکمہ داخلہ سندھ نے اس سلسلے میں باضابطہ نوٹیفکیشن جاری کردیا ہے ۔ محکمہ داخلہ کی جانب سے جاری نوٹیفکیشن میں واضح کیا گیا ہے کہ تینوں ججز نے ریٹائرمنٹ کی مقررہ عمر پوری کرلی ہے لہٰذا وہ اپنے عہدوں سے فوری طور پر سبکدوش ہوجائیں۔ نوٹیفکیشن میں بتایا گیا ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے اس فیصلے کی باقاعدہ منظوری دیدی ہے ۔ نوٹیفکیشن کے مطابق عہدے چھوڑنے والے ججز میں انسداد دہشت گردی عدالت نمبر ایک کراچی کے جج ذاکر حسین، انسداد دہشت گردی عدالت نمبر چار کے جج محمد یامین اور انسداد دہشت گردی عدالت ون حیدرآباد کے جج عبید اللہ شامل ہیں۔ تینوں ججز کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی متعلقہ عدالتوں کا چارج فوری طور پر چھوڑ دیں تاکہ ان کی جگہ نئے ججز کی تعیناتی کا عمل شروع کیا جا سکے ۔