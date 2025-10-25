صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مسجد سیل کرنے پر ہوم سیکرٹری ڈی سی سے جواب طلب

  • پاکستان
لاہور(کورٹ رپورٹر )لاہور ہائیکورٹ کے جسٹس شہرام سرور چودھری نے مسجد رحمت اللعالمین کو سیل کرنے کے خلاف درخواست پرہوم سیکرٹری اور ڈی سی لاہور سے 30 اکتوبر تک جواب طلب کر لیا۔

 کالعدم ٹی ایل پی نے درخواست میں موقف اپنایا کہ یتیم خانہ میں مسجد کو غیر قانونی سیل کر دیا گیا،سینکڑوں نمازیوں کو نماز پڑھنے سے روک دیا گیا ، استدعا ہے کہ عدالت مسجد کو ڈی سیل کرنے کا حکم دے ۔ علاوہ ازیں لاہور ہائیکورٹ کے جسٹس شہرام سرور نے ہی مریدکے توڑ پھوڑ، ہنگامہ آرائی کیس میں 21 رہنمائوں کی نظر بندیوں کے خلاف تحریک لبیک پاکستان کی درخواستیں متعلقہ ڈی سیز کو بھجوادیں، عدالت نے تمام ڈی سیز کو نظربندیوں کیخلاف درخواستوں پر سات روز میں فیصلہ کرنے کا حکم دیدیا۔

