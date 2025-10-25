افغان طالبان رجیم نے چمن اجتماع کی پرانی ویڈیوز پھیلا دیں
وزارت اطلاعات نے پاکستان کیخلاف جھوٹے پرا پیگنڈے کا پردہ چاک کردیا د سمبر 2022کی پرانی ویڈیوزکو نیا بناکر دکھانا افغانستان کے مذموم عزائم کی عکاسی
اسلام آباد (خصوصی نیوز رپورٹر)پاکستان کے خلاف افغان طالبان رجیم کا مذموم پراپیگنڈا بے نقاب ہو گیا ،پاکستان کی وزارت اطلاعات و نشریات نے جھوٹے پراپیگنڈے کا پردہ چاک کردیا,بھارت اور افغان طالبان سے جڑے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پاکستان کیخلاف گمراہ کن پراپیگنڈے میں مصروف ہیں، ان سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے چمن اجتماع کی پرانی ویڈیوز کو پھیلانا شروع کردیاجو دسمبر 2022 میں چمن اجتماع کی ہیں ، پرانی ویڈیوز کو نیا بناکر دکھا نا ،حقیقت کو مسخ کرنا افغان طالبان کے مذموم عزائم کی عکاسی کرتا ہے ۔ بھارت پاکستان دشمن سازشوں میں افغان پرا پیگنڈا مشین کا سب سے بڑا سہولت کار ہے ۔