بی آئی ایس پی: 1کروڑ ڈیجیٹل والٹس قائم، نومبر تک مکمل فعال

  • پاکستان
بی آئی ایس پی: 1کروڑ ڈیجیٹل والٹس قائم، نومبر تک مکمل فعال

اسلام آباد(سٹاف رپورٹر،نیوز ایجنسیاں )قومی اسمبلی کی سٹینڈنگ کمیٹی برائے غربت کے خاتمے اور سماجی تحفظ کوبینظیر انکم سپو رٹ پروگرام (بی آئی ایس پی) کے سیکرٹری نے بتایا کہ پروگرام نے چھ بینکوں کے اشتراک سے مستفیدین کے لیے 10 ملین ڈیجیٹل والٹ اکاؤنٹس قائم کیے ہیں۔

جو نومبر 2025 تک مکمل آپریشنل ہو جائیں گے ۔ مستفیدین کے فنڈز اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں محفوظ رکھے جائیں گے اور ‘‘راست’’ سسٹم کے ذریعے براہِ راست ان کے اکاؤنٹس میں منتقل ہوں گے ۔ کمیٹی کا اجلاس میر غلام علی تالپور کی زیر صدارت ہوا۔ کمیٹی کو بتایا گیا کہ پاکستان بیت المال نے 70ہزار خاندانوں کو بنیادی امداد فراہم کی جس پر کمیٹی نے پاکستان بیت المال کے بجٹ میں اضافے کی سفارش کی ۔

