پاکستان اور پولینڈ کا اقتصادی تعاون بڑھانے پر اتفاق
دونوں ممالک کا تاریخی ورثے اور باہمی تعلقات کو مزید فروغ دینے کا عزم عالمی سلامتی اور پرامن تنازعات کے حل پربھی متفق ہیں :مشترکہ اعلامیہ
اسلام آباد(آن لائن) پاکستان اور پولینڈ کے وزرائے خارجہ کی ملاقات کے بعد دونوں ممالک نے اپنے باہمی تعلقات کو مزید مستحکم کرنے اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ پولینڈ کے وزیر خارجہ رادوسواف سیکورسکی نے 23 تا 24 اکتوبر 2025 تک پاکستان کا سرکاری دورہ کیا، جسے دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات کے استحکام کی جانب ایک اہم قدم قرار دیا گیا۔مشترکہ اعلامیہ کے مطابق دونوں ممالک نے اپنے تاریخی ورثے اور باہمی تعلقات کو مزید فروغ دینے کا عزم ظاہر کیا۔ وزرائے خارجہ نے نوجوان نسل میں ان تعلقات کے بارے میں آگاہی پیدا کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔فریقین نے اعلیٰ سطح رابطوں کے تسلسل پر اتفاق کیا اور سالانہ بنیادوں پر دوطرفہ سیاسی مشاورت کے انعقاد کی اہمیت پر بات کی۔ دونوں ممالک نے عالمی اداروں کے انتخابات میں ایک دوسرے کی حمایت جاری رکھنے پر زور دیا۔ پاکستان اور پولینڈ نے پارلیمانی رابطوں اور تعاون کو مزید فروغ دینے پر اتفاق کیا۔ وزارتِ خارجہ کے درمیان تعاون کی مفاہمتی یادداشت پر دستخط کو خوش آئند قرار دیا گیا۔پولینڈ نے یوکرین کی صورتحال پر بریفنگ دی، جبکہ پاکستان نے جموں و کشمیر کے تنازع پر اپنے موقف کا اعادہ کیا۔ دونوں وزرائے خارجہ نے تنازعات کے پرامن حل پر زور دیا۔ دونوں ممالک نے علاقائی اور عالمی سلامتی کے لیے تعاون اور مکالمے کی اہمیت پر اتفاق کیا اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی پاسداری کے عزم کا اعادہ کیا۔