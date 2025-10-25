صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مغوی ڈپٹی ڈائریکٹر این سی سی آئی اے کی بازیابی کیلئے مزید ایک ہفتے کی مہلت

  • پاکستان
اسلام آباد (اپنے نامہ نگارسے )اسلام آباد ہائیکورٹ کے جسٹس محمد اعظم خان کی عدالت نے نیشنل سائبر کرائم انویسٹی گیشن ایجنسی کے لاپتہ ڈپٹی ڈائریکٹر عثمان کی بازیابی کے لئے پولیس کو مزید ایک ہفتے کی مہلت دے دی۔

گزشتہ روز سماعت کے دوران جسٹس محمد اعظم نے ریمارکس د ئیے کہ مقصد مسئلے کا حل ہے ، صرف تاریخیں دینا نہیں، وکیل نے بتایا کہ لاپتہ افسر کی اہلیہ روزینہ بھی پٹیشن دائر کرنے کے بعد غائب ہو گئی ،وفاقی پولیس کے ڈی ایس پی لیگل سعد چیمہ نے عدالت کو بتایاکہ عثمان ایک ٹک ٹاکر ڈکی بھائی کیس کے علاوہ اہم کیسز کی تفتیش کر رہے تھے اور اس کی تفتیشی ٹیم کے دیگر کچھ افراد بھی لاپتہ ہیں،عدالت نے پولیس کو بازیابی کیلئے مہلت دیتے ہوئے کیس کی سماعت 31 اکتوبر تک ملتوی کر دی ۔

